Молодожены в Уральске выбирают президента

Сегодня, 26 апреля, проголосовать за своего кандидата приехали молодожены, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В 17.30 часов на избирательный участок №428, который находится в СОШ №10, приехали молодожены. Азамат БАТЫРХАН и Асель КУСПАНОВА, несмотря на свадебные хлопоты, уже прошедшее торжество со стороны невесты и предстоящее со стороны жениха, все же нашли время для выборов. - Это для нас просто историческое событие, - говорит счастливый жених Азамат БАТЫРХАН. - Во-первых, мы заключили брак, во-вторых, именно в этот день проходят внеочередные выборы президента. Я сделал свой выбор и