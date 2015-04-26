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Социум

Молодожены в Уральске выбирают президента

Сегодня, 26 апреля, проголосовать за своего кандидата приехали молодожены, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В 17.30 часов на избирательный участок №428, который находится в СОШ №10, приехали молодожены. Азамат БАТЫРХАН и Асель КУСПАНОВА, несмотря на свадебные хлопоты, уже прошедшее торжество со стороны невесты и предстоящее со стороны жениха, все же нашли время для выборов. - Это для нас просто историческое событие, - говорит счастливый жених Азамат БАТЫРХАН. - Во-первых, мы заключили брак, во-вторых, именно в этот день проходят внеочередные выборы президента. Я сделал свой выбор и
Анэль Кайнеденова
Молодожены в Уральске выбирают президента
Сегодня, 26 апреля, проголосовать за своего кандидата приехали молодожены, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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molodojeny (1)
 В 17.30 часов на избирательный участок №428, который находится в СОШ №10, приехали молодожены. Азамат БАТЫРХАН и Асель КУСПАНОВА, несмотря на свадебные хлопоты, уже прошедшее торжество со стороны невесты и предстоящее со стороны жениха, все же нашли время для выборов. - Это для нас просто историческое событие, - говорит счастливый жених Азамат БАТЫРХАН. - Во-первых, мы заключили брак, во-вторых, именно в этот день проходят внеочередные выборы президента. Я сделал свой выбор и считаю, что сделал его правильно. Я за то, чтобы нашей стране все было также: мир, благополучие и дружба среди всех национальностей. Азамат работает геодезистом, Асель - оператором в городской поликлинике. Молодые познакомились на свадьбе друзей два года назад.
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   Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА  
голосование выборы молодожёны

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