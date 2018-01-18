Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области, после того, как покупатель был заинтересован товаром, продавцы предлагали перевести на его счет деньги и уже потом забрать товар. - Потерпевшие, доверяя незнакомцам в интернете, перечисляли деньги на банковский счет. Ущерб по каждому из фактов составил сотни тысяч тенге. К примеру, подобным способом актюбинец пытался купить колеса на автомашину и перечисли на «Киви-кошелек» 30 тысяч тенге. В другом случае под предлогом продажи норковой шубы неизвестные завладели 100 тысячами тенге также через терминал «Киви-кошелек». Среди обманутых оказался и 35-летний мужчина, которому на мобильный телефон пришло сообщение о том, что он выиграл автомобиль Chevrolet Niva и попросили перечислить комиссию на абонентский номер сотового оператора. На радостях потерпевший перечислил мошенникам 5800 тенге через терминал, - пояснили в пресс-службе ДВД. Полицейские просят граждан быть бдительными и не перечислять деньги при совершении сделок купли-продажи. По всем фактам мошенничества проводятся досудебные расследования.