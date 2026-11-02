Может ли начальник штрафовать за опоздание на работу в Казахстане?

Может ли работодатель штрафовать за опоздание в Казахстане? Минтруда разъяснило, какие наказания разрешены и когда можно удерживать деньги из зарплаты.

В Казахстане работодатели не имеют права штрафовать сотрудников за опоздания, ошибки при выполнении служебных обязанностей и другие нарушения трудовой дисциплины. Денежные штрафы в качестве дисциплинарного наказания не предусмотрены Трудовым кодексом РК. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает МойГород

В министерстве пояснили, что работодатель вправе требовать от сотрудников соблюдения рабочего графика, правил внутреннего трудового распорядка и качественного выполнения должностных обязанностей. Однако за нарушения нельзя самовольно назначать денежные взыскания.

Можно ли штрафовать работника за опоздание?

Согласно трудовому законодательству Казахстана, работодатель не может устанавливать собственную систему денежных штрафов за опоздания на работу.

Например, если сотрудник пришел на работу на 20 минут позже установленного времени, руководство не вправе назначить ему штраф в размере 10 тысяч тенге и удержать эти деньги из заработной платы.

При наличии законных оснований работодатель может применить дисциплинарное взыскание, но только в соответствии с установленной законодательством процедурой. Это правило распространяется не только на опоздания, но и на другие дисциплинарные нарушения, включая ошибки при выполнении рабочих обязанностей.

Какие наказания за опоздание разрешены в Казахстане?

В соответствии со статьей 64 Трудового кодекса Республики Казахстан работодатель вправе применить следующие меры дисциплинарного взыскания:

замечание;

выговор;

строгий выговор;

расторжение трудового договора по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом.

Другие виды дисциплинарных взысканий, не предусмотренные трудовым законодательством, применять запрещено.

Таким образом, денежный штраф не входит в перечень разрешенных наказаний.

При этом увольнение не является автоматическим последствием любого опоздания. Для расторжения трудового договора должны существовать предусмотренные законом основания.

Может ли работодатель удержать деньги из зарплаты?

В Министерстве труда подчеркнули, что денежный штраф и законное удержание из заработной платы – разные юридические понятия.

Статья 115 Трудового кодекса РК определяет основания, по которым допускаются удержания из заработной платы сотрудника.

В отдельных случаях такие удержания возможны при наличии письменного согласия работника. Однако работодатель не вправе использовать удержания из зарплаты в качестве произвольного наказания за нарушение трудовой дисциплины.

Например, руководитель не может самостоятельно установить правило, согласно которому за каждое опоздание сотрудник обязан заплатить определенную сумму.

Даже если подобный штраф предусмотрен внутренними правилами компании, это не дает работодателю права применять дисциплинарные санкции, противоречащие законодательству.

Обязан ли работодатель требовать объяснительную?

Перед применением дисциплинарного взыскания работодатель обязан затребовать у работника письменное объяснение.

Это необходимо для выяснения обстоятельств нарушения трудовой дисциплины.

При выборе наказания руководство должно учитывать характер проступка, его тяжесть и обстоятельства, при которых он произошел. Следовательно, дисциплинарное взыскание не должно применяться произвольно, без соблюдения установленного порядка.

Что делать, если работодатель незаконно штрафует сотрудника?

Если работодатель удерживает деньги из заработной платы под видом штрафа за опоздание или ошибку в работе, сотруднику следует выяснить правовое основание такого удержания.

Работник может запросить у работодателя письменное разъяснение причин удержания и проверить, соответствует ли оно требованиям трудового законодательства.

Если удержание произведено незаконно, сотрудник вправе использовать предусмотренные законом механизмы защиты трудовых прав, в том числе обратиться в государственную инспекцию труда. В случае трудового спора важно сохранять расчетные листки, документы о начислении заработной платы и другие материалы, подтверждающие удержание денежных средств.

Минтруда напомнило о соблюдении Трудового кодекса

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана подчеркнуло, что требования трудового законодательства обязательны как для работодателей, так и для сотрудников.

Работники должны соблюдать трудовую дисциплину, а руководство – применять только предусмотренные законом меры ответственности.

Таким образом, в Казахстане работодатель может объявить замечание или выговор за опоздание при соблюдении установленной процедуры, но не имеет права самостоятельно назначать денежные штрафы и вычитать их из зарплаты.