Можно ли подкрашивать цифры на госномере?

В Комитете административной полиции рассказали, что делать с нечитаемыми авто номерами.

Некоторые автовладельцы сталкиваются с проблемой стирающихся цифр на государственных регистрационных номерах из-за времени или воздействия внешних факторов. В таких случаях некоторые решают подкрашивать стертые символы самостоятельно. Однако это является нарушением законодательства, передает Tengri Auto.

Как сообщили в Комитете административной полиции, государственные номера изготавливаются в соответствии с техническими регламентами и государственными стандартами, с использованием специальных красок, которые обеспечивают высокую видимость и отражение света, особенно в темное время суток. Изменение покрытия номера нарушает эти стандарты.

— Подкрашивание цифр или любых элементов номера своими руками является административным нарушением, за которое предусмотрен штраф, — подчеркнули в полиции.

Если номер стал нечитаемым, водителям нужно обратиться в спецЦОН для его перевыпуска, чтобы избежать штрафов и сохранить соответствие государственным стандартам.