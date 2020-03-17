В Казахстане введут запрет на начисление вознаграждения при просрочке свыше 90 дней по потребительским займам физических лиц, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказала начальник управления региональных представителей в Уральске Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Айман Айдарова, в стране для смягчения влияния режима чрезвычайного положения принято комплекс мер для обеспечения стабильности финансовой системы и защиты прав потребителей финансовых услуг.
– В настоящее время ситуация в финансовой системе Казахстана стабильная. С 1 апреля по 1 октября этого года будут приняты временные меры, направленные на недопущение снижения уровня кредитования казахстанского бизнеса, которые имеют контрцикличный характер и направлены на снижение давления на капитал и ликвидность банков. Так, для стимулирования кредитования экономики будут снижены коэффициенты риск-взвешивания при расчете достаточности собственного капитала по займам, выданным субъектам малого и среднего бизнеса до 50%, займам в иностранной валюте до 100%, синдицированным займам (кредит, предоставляемый заёмщику по меньшей мере двумя кредиторами - прим. автора) до 50%, - рассказала Айман Айдарова.
Стоит отметить, что в период чрезвычайного положения и в дальнейшем на постоянной основе на законодательном уровне будет введен запрет на начисление вознаграждения при просрочке свыше 90 дней по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц.
– Для восстановления кредитной истории физических лиц будет предусмотрена возможность для заемщика по исправлению негативной кредитной истории в случае погашения более 50% просроченной задолженности в течение 12 месяцев и последующего исполнения обязательств. В период с 16 марта по 15 апреля 2020 года и применением ограничительных мер в отношении определенных отраслей экономики агентство совместно с ассоциацией финансистов Казахстана, банками второго уровня и другими субъектами кредитного рынка согласовали определенные меры. Введение режима чрезвычайного положения относится к обстоятельствам непреодолимой силы. В связи с этим не должны начисляться штрафы и пени при просрочке платежей по займам и микрокредитам физических и юридических лиц, возникшей по причине введения чрезвычайного положения. Данная норма будет распространяться на займы, выданные физическим и юридическим лицам не только банками, но и всеми микрофинансовыми организациями, включая ломбарды и кредитные товарищества, а также прочих кредиторов, предоставляющих займы, - добавила Айман Айдарова.
Кроме этого, кредиторы вправе изменять условия договора займа в одностороннем порядке в случае их улучшения для заемщика. В этой связи, банками и микрофинансовыми организациями будет проведена работа по предоставлению отсрочки платежей, включая основной долг и вознаграждение, на срок до 90 дней индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса, у которых произошло ухудшение финансового состояния в связи с введением чрезвычайного положения.
издание Informburo.kz, министр национальной экономики Руслан Даленов предложил предусмотреть налоговые стимулы для отдельных категорий малого и среднего бизнеса. Это крупные объекты торговли, кинотеатры, театры, выставки, спортивные объекты.
– Эту категорию предлагаем освободить от налога на имущество для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сроком на один год. Приостановить начисления пени на один квартал. Перенести срок налоговой отчётности за третий квартал, – сообщил министр.
Предусматриваются налоговые стимулы для АПК: освобождение от НДС на импорт биологических активов АПК, включающих крупный рогатый скот и племенных цыплят.
Почти 7 000 сельхозтоваропроизводителей освободят от уплаты налога на земли сельскохозяйственного назначения.
Предлагается также освободить от налогов на доходы индивидуальных предпринимателей, работающих в общеустановленном режиме.
Доходы предпринимателей, работающих по специальным налоговым режимам, уже освобождены от налогов с начала года.
Напомним, первые случаи заражения коронавирусом
в Казахстане были зарегистрированы 13 марта в Алматы. 16 марта в республике выявлено 13 случаев, среди которых два случая у детей
. Утром 17 марта стало известно, что сразу у 14 человек подтвердили коронавирус.
Все они зарегистрированы в Нур-Султане.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
. А в ЗКО отменили
пятничный намаз.
