Слушания пройдут 20 марта в 11.30, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО повысили тариф на электроэнергию Иллюстративное фото из архива "МГ" - В Уральске пройдут публичные слушания по заявке ТОО «Батыс Энергоресурсы» Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области проводит публичные слушания по рассмотрению уведомления о предстоящем повышении цены на услуги розничной реализации электрической энергии товарищества с ограниченной ответственностью «Батыс Энергоресурсы», - сообщается на сайте комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК. Публичные слушания будут проводиться 20 марта 2020 года в 11.30 по адресу: ул. Ескалиева, 177, 6 этаж. На публичные слушания приглашаются депутаты Парламента Республики Казахстан, маслихатов, представители органов местного самоуправления, государственных органов, потребителей и их общественных объединений, независимые эксперты, средства массовой информации и субъекты естественных монополий, а также все заинтересованные лица. Контактные телефоны Департамента - 8 7112 51-25-14, ТОО «Батыс Энергоресурсы» - 8 7112 98-16-66. Напомним, последнее повышение тарифа на электроэнергию было в декабре 2019 года. С 1 января жители ЗКО стали платить по 11,29 тенге за киловатт, ранее тариф составлял 10,30 тенге за киловатт.