15 марта в одном из отелей Актау был найден мертвый мужчина, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Известно, что мужчину обнаружили после того, как он не спустился к положенному времени выселения из гостиницы. Работники открыли дверь номера и обнаружили труп. Появилась информация, что мужчина 53 лет является гражданином Великобритании. В город он прибыл из Атырау, где работал в нефтяной отрасли. В ДП Мангистауской области сообщили, что причина смерти до заключения судмедэкспертов неизвестна. В данный момент проходят следственные мероприятия.