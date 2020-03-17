Иллюстративное фото из архива "МГ" Известно, что мужчину обнаружили после того, как он не спустился к положенному времени выселения из гостиницы. Работники открыли дверь номера и обнаружили труп. Появилась информация, что мужчина 53 лет является гражданином Великобритании. В город он прибыл из Атырау, где работал в нефтяной отрасли. В ДП Мангистауской области сообщили, что причина смерти до заключения судмедэкспертов неизвестна. В данный момент проходят следственные мероприятия. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.