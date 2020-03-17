Иллюстративное фото с сайта 7-ozer.com - В целях сохранения популяций животных, обеспечения благоприятных условий, их воспроизводства и получения хозяйственной выгоды, законом РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» утверждены правила охоты и установлены сроки охоты, - говорит старший инспектор природоохранной полиции области Нурлыбек Суюнтаев. Однако в настоящее время введён мораторий на весеннюю охоту. Общая площадь охотничьих угодий на территории нашей области свыше 28 тысяч гектаров, из них 13,5 тысячи закреплены за охотничьими хозяйствами. Актюбинские полицейские регулярно привлекают к ответственности граждан за незаконную охоту. Так в 2020 году было выявлено свыше 300 нарушений природоохранного законодательства, в том числе возбуждено 4 уголовных дела по статьям: - 335 ч.3 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений»; - 337 ч.1 УК РК «Незаконная охота» - 2 факта; - 340 УК РК «Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников». Чтобы охотиться на законных основаниях необходимо иметь разрешение охотничьего хозяйства и производить охоту именно на той территории, которая указана в разрешении, подчеркивает Нурлыбек Суюнтаев. Например, если охотничьим хозяйством Темирского района выдано разрешение охотиться на территории, закреплённой за ними, нельзя охотиться в Хобдинском или Уилском районах, так как это уже территории других охотхозяйств, и необходимо уже у них брать разрешение. Особо охраняемое место в Актюбинской области - это Иргиз-торгайский государственный природный резерват, на его территории даже находиться запрещено, не говоря об охоте. Там обитают редкие и исчезающие виды животных и птиц, таких как сайгак, стрепет, сокол-балобан, филин, орлы, а также перелетные птицы – лебедь–кликун, дрофа, пискулька (мелкий гусь).- на особо охраняемых природных территориях; - без удостоверения охотника; - без разрешения органов внутренних дел на право хранения и ношения охотничьего огнестрельного оружия; - без путевки субъекта охотничьего хозяйства; - на животных, находящихся в бедственном и беспомощном положении (спасающихся от бури, наводнения, пожара, при переправе через водоемы, в гололед, истощенных от бескормицы, отсиживающихся на полыньях водоплавающих птиц); - с выжиганием пустошей, надводной растительности, раскорчевкой и уничтожением другой растительности; Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.