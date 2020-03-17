На сегодняшний день в Казахстане подтверждены 32 случая заболевания, передает zakon.kz. Еще пять случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Казахстане Иллюстративное фото из архива "МГ" Зарегистрированы еще 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в городе Алматы – 4 случая, городе Нур-Султан – 1 случай. На сегодняшний день в стране подтверждены 32 случая регистрации коронавируса, их них в городе Алматы – 15 случаев, городе Нур-Султан – 17 случаев. Напомним, первые случаи заражения коронавирусом в Казахстане были зарегистрированы 13 марта в Алматы. 16 марта в республике выявлено 13 случаев, среди которых два случая у детей. Утром 17 марта стало известно, что сразу у 14 человек подтвердили коронавирус. Все они зарегистрированы в Нур-Султане. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. А в ЗКО отменилипятничный намаз. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  