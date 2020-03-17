Секторы самообслуживания заработали на базе 20 городских школ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На форуме малообеспеченным и многодетным семьям подарили ноутбуки в селе ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", с 16 марта в связи с введением в стране чрезвычайного положения в 20 городских школах будут функционировать секторы самообслуживания. – В школах уральцы могут получить государственные услуги, которые оказываются в ЦОНах. При этом им нет необходимости приходить в центры обслуживания населения и создавать массовое скопление людей. Помогать вам будут обученные сотрудники, - сообщили в пресс-службе филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан". Адреса школ, где открыты уголки самообслуживания: СОШ № 2 - улица Шынгырлауская, 7А СОШ № 3 - улица Т.Масина, 37/4 СОШ № 5 мкр.Строитель-1, 8/1 СОШ № 12 - п. Деркул, ул. Алтынсарина, 12 СОШ № 16 - улица Чуйкова, 63 СОШ № 17 – улица Алмазова, 65 СОШ № 20 - улица Саратовская, 28 СОШ № 25 – улица Жезказганская, 7 ШЛ № 28 - мкр.Конаева, 13 СОШ № 30 - п. Зачаганск, ул. Жангир хана, 51 СОШ № 32 - улица Жданова, 48 ШГ № 34 - мкр. Северо-Восток-2, 29 СОШ № 36 - проспект Евразия, 87 ШЛ № 38 - улица Некрасова, 16/1 СОШ № 39 - улица Кокчетавская, 25 СОШ № 40 – улица Ж.Молдагалиева, 35/1 ШГ № 42 - улица Московская, 10 А СОШ № 46 - мкр. Жана Орда, 30 СОШ № 47 - п. Зачаганск, ул. М. Монкеулы, 114/1 Вечерняя школа – улица Г.Токая, 22. Напомним, первые случаи заражения коронавирусом в Казахстане были зарегистрированы 13 марта в Алматы. 16 марта в республике выявлено 13 случаев, среди которых два случая у детей. Утром 17 марта стало известно, что сразу у 14 человек подтвердили коронавирус. Все они зарегистрированы в Нур-Султане. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. А в ЗКО отменили пятничный намаз. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  