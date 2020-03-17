Во всех больницах Казахстана вводится карантин, передает Tengrinews.kz. Состояние беременной женщины, обгоревшей при взрыве в Уральске, остается тяжелым Иллюстративное фото из архива "МГ" - С сегодняшнего дня во всех медицинских организациях: это больницы, медико-социальные учреждения, дома престарелых и интернаты, вводится карантин. Запрещено посещение этих объектов, организаций, кроме медработников. Это направлено на защиту пациентов, которые находятся в этих учреждениях. Усиливаются санитарно-карантинные меры в этих медорганизациях. В том числе, введен запрет на фото и видеосъемку. Все необходимые мероприятия в полном объеме в соответствии с решением госкомиссии, а также всеми международными санитарными нормами принимаются. Я призываю наших граждан к спокойствию. Это инфекция контролируемая, об этом уже заявляла ВОЗ. У нас все необходимые ресурсы подготовлены, прошу соблюдать спокойствие. По всем вопросам обращаться в call-центр 1406, официальный сайт, социальные сети, - сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов. Напомним, первые случаи заражения коронавирусом в Казахстане были зарегистрированы 13 марта в Алматы. 16 марта в республике выявлено 13 случаев, среди которых два случая у детей. Утром 17 марта стало известно, что сразу у 14 человек подтвердили коронавирус. Все они зарегистрированы в Нур-Султане. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. А в ЗКО отменили пятничный намаз. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.