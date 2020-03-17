Иллюстративное фото из архива "МГ" Антикоррупционной службой по Атырауской области ранее завершено досудебное расследование в отношении экс-руководителя ГУ «Управление культуры, архивов и документации Атырауской области» Сабыра, директора КГКП «Атырауская областная филармония имени Н.Жантурина» Дуйсенгалиева, руководителя отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансово-экономической службы Управления Рахматулиной и бухгалтера Самариденовой. - Сабыр и другие подозревались в злоупотреблении должностными полномочиями и в хищении вверенных бюджетных средств в особо крупном размере путем обналичивания через аффилированных лиц под предлогом проведения культурно-массовых мероприятий, - сообщили в антикоррупционной службе. 16 марта приговором суда №2 г. Атырау Сабыр приговорен к 7 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности, Дуйсенгалиев - к 7 годам ограничения свободы, Самариденова и Рахматулина - к 7 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания до 5 лет. Осужденные должностные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.