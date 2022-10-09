Казахстан – великая страна со своей историей и культурой, разнообразной природой и широкими просторами. Важнейшим достижением независимости стало возрождение отечественной истории страны, местности, регионов, которой в последние годы особенно живо интересуются казахстанцы.
По мнению доктора исторических наук, профессора, почетного члена Национальной Академии наук Казахстана Мурата Сдыкова
, прошлое нашего города - кладезь многовековой истории. Профессор рассказал о возникновении знаменитого городища Жайык
, о жизни древних племён, проживавших на территории современного города, и многочисленных памятниках археологии, найденных на этой земле.
Следы первых людей
- Мурат Наурызгалиевич, расскажите, пожалуйста, в какую эпоху начали формироваться места обитания человека в Западном регионе?
- Первые люди в Западно-Казахстанской области появились в каменном веке, 25 - 30 тысяч лет назад, по мере освобождения современной территории после отступления древнего Хвалынского моря на юг. Об этом свидетельствуют артефакты, обнаруженные в Таскалинском районе на Ешкетау. Издревле самой заселённой частью области был северный район, к которому и принадлежит территория нашего города. Но исторически верным будет начать разговор о проживании на этой земле с периода бронзового века, а это IV – III тысячелетия до нашей эры. Уже тогда существовала современная система рек, климат, практически близкий к современному, плодородная почва - идеальные условия для жизни. Тогда здесь проживали андроновские племена, которые вели оседлый образ жизни и оставили многочисленные памятники своей жизнедеятельности. Находки эпохи бронзы встречаются как на территории города и прилегающих посёлков, так и по всей верхней части области. К примеру, курганные захоронения Илекшара, расположенные в Шингирлауском районе, датируемые серединой II тысячелетия до нашей эры. В ранний железный век, в I тысячелетии до нашей эры с установлением более засушливого климата, территория области становится благоприятной для развития пастбищного, кочевого скотоводства. Основными обитателями наших земель практически до XX века становятся номады. Первоначально здесь жили кочевые племена савроматов и сарматов, также известных под именем «скифы». Сейчас историками уточнено, что это были массагеты и исседоны, о чем свидетельствует множество памятников археологии - Кырык-Оба, Сегизсай, Булдурта, Таксай, Володарка и т.д. Им на смену пришли археологические памятники, принадлежащие эпохе гуннов и тюрков, а это уже новая эпоха – I тысячелетие нашей эры. А вот в домонгольский период - X — XII веков встречаются погребения кыпчаков и огузов, которые проживали на этой территории. Это были кочевые народы, специфика жизнедеятельности которых заключалась в соблюдении и защите своих сезонных пастбищ, как главного условия существования. Поэтому в летний период большая часть кочевых родов приезжала на свои родовые места и летние стоянки, которые тогда занимали земли современных Теректинского, Бурлинского, Шингирлауского, Таскалинского, Байтерекского, Акжаикского, Каратобинского и Сырымского районов, а также города Уральска. Об этом говорит большое обилие курганов, захоронений.
- Если говорить о числах, можно ли назвать точное количество захоронений на территории ЗКО?
- У нас по области в государственный список памятников истории и археологии внесено около 2,5 тысяч объектов, в которых насчитывается более 10 тысяч курганов и расположены они именно в северной части современной территории области. Большая группа памятников была уничтожена в результате хозяйственного освоения этих земель, в годы крестьянского переселения, в начале XX века и в периоды коллективизации и освоения целины, когда курганы просто «распахивались». Немалое число курганов было уничтожено и при строительстве дорог, посёлков и т.д. Поэтому общее число памятников, по мнению специалистов, должно превышать известные данные примерно в два раза. Захоронения же кыпчакских, кимакских и огузских племён встречаются реже, так как в VI веке на эту территорию проникает ислам, который значительно изменяет похоронный ритуал. Если в доисламский период насыпали курган и в могилу клали предметы вооружения и быта, то теперь погребальные сооружения становятся проще и скромнее. На смену курганам пришли небольшие насыпи, которые со временем приходили в негодность и теряли внешние отличительные признаки. Поэтому обнаружить их достаточно трудно. Установление кулпытасов и других каменных надгробий становится традицией только с XVIII века.
И вырос город в степи!
- Когда было найдено крупнейшее открытие века – городище Жайык, близ Уральска? Почему оно называется так и к какой цивилизации имеет отношение?
- Да, я согласен с вами. Открытие средневекового городища Жайык (XIV – XV вв.) - это действительно самое важное археологическое событие XXI века, так как впервые было обнаружено городское поселение в нашем регионе, которое позволило по-новому взглянуть на всю историю Западного Казахстана, и Уральска в частности, в очень интересный и важный исторический период (до этого был известен лишь Сарайшык, расположенный возле Атырау - прим. автора)
. Городище было обнаружено в 2001 году во время проведения обследования трассы трубопровода Аксай – Большой Чаган – Атырау на Свистун горе. Траншея прошла прямо по бане, где кругом лежали кирпичи. При обследовании нашли остатки печи, жилых усадеб. Тогда же начались раскопки совместно с алматинскими археологами. На возвышении в ходе разведки мы нашли остатки двух мавзолеев и в результате по итогам первого сезона был сделан обоснованный вывод – мы нашли остатки средневекового города. Назвали городище в честь реки, давшей ему жизнь, - Жайык. Активные раскопки проводились Центром истории и археологии до 2015 года, потом прекратились. На это повлияла нехватка средств, и многие другие причины. Но главным стало понимание, что дальнейшие раскопки требуют другой юридической и научной основы – необходимо было решить вопрос со статусом памятника. К этому времени основная часть городища была нами изучена, выпущены книги, проведены конференции, на которых были установлены основные этапы истории города.
- Известно ли, как была построена внутренняя жизнь Жайыка, ведь древний восточный город наверняка сохранил особый дух и уникальную атмосферу?
- Первоначально мы ошибочно отнесли город XIII веку, но сейчас с большей вероятностью существование Жайыка мы относим к XIV –XV векам. Просуществовал город 100 - 150 лет. Но не более того. Жайык был создан как центр руководства огромным улусом, вероятно включавшим в себя весь регион не только Западного Казахстана, но и Южного Урала и части Поволжья. Город находился под руководством прямого чингизида, обладавшего большой властью, о чём свидетельствует уровень построек мавзолеев. Это позволило решить проблему людских ресурсов. Рабочими были пленные и рабы, согнанные с подвластных земель. Специалисты - строители были из городов Волги и Средней Азии. Установление личности правителя – это задача для исследователей-историков, но думаю, это кто-то из второй волны прямых потомков Чингиз-хана. Город был разделён на некрополь и городище, но была ещё третья часть города, расположенная на территории современного Уральска в районе под историческим названием «Баскачкин мост» (это территория бывшего Универмага, ныне ТРЦ «Ситицентр»).
Здесь находилась военная застава, где правитель улуса собирал дань и налоги, часть из которых шла на содержание города и строительство мавзолеев. Таким образом, решалась проблема финансирования строительства и существования города. У города была конкретная цель – строительство мавзолеев для правителей улуса. В тот период – увековечивание памяти правителями рассматривалось как необходимое условие подтверждения незыблемости власти, как атрибут её вечности и несменяемости, поэтому для них выбиралось возвышенное и хорошо защищенное место.
- Как вы считаете, в чем ещё была необходимость города у кочевых племен?
- История основана на фактах, документах. Наши факты - это материалы захоронений, изучая которые, мы можем определять культуру населявших нашу землю народов. Конечно, это не полная информация, а достаточно отрывочная, но когда мы проводим исследования в течение нескольких десятилетий и на базе большого фактического материала, то мы получаем достаточно достоверную информацию. Другого пути нет. Для археолога важно не только найти и раскопать, но самое главное - осмыслить и понять характер исторических процессов. Но с уверенностью историки и археологи сделали вывод о том, что территория, на которой расположен наш город, богата историческими памятниками древности и средневековья, что подтверждает, что она всегда была густо населена. Ибн Фадлан арабский путешественник и писатель X века, держал свой путь в Волжскую Булгарию через территорию Западного Казахстана. Он проезжал по нашей степи и отметил в своих записках наличие небольших поселений, расположенных вдоль Урала. А небольшими они были потому, что для кочевников оседлый образ жизни практически невозможен, поэтому это были временные поселения, созданные для решения конкретной функции – торговой, административной или какой-либо другой. Находка и изучение средневекового городища, которое мы условно назвали Жайык, позволило мне сделать следующие заключения. Для организации города необходимо соблюдение ряда условий. Во-первых, наличие сильной власти; во-вторых, наличие ресурсов – людских, материальных, административных, экономических и т.д.; в-третьих, наличие конкретной цели и конкретных функций у данного города. Думаю, что наши читатели согласятся с тем, что это необходимые условия для образования городского поселения в средние века в условиях степи. Такие условия сложились во времена Золотой Орды, которая являлась первым мощным государством, в состав которого вошли земли Западного Казахстана. В результате здесь появились города – Жайык, Жалпактал, Сары-Узень. Их открытие и изучение стало возможным только в этом веке. В 2001 году нами был открыт городище Жайык, расположенный в зоне города Уральска, в 2007 году – городище Жалпактал, в 90-е годы - поселение Сары-Узень.
Хранители костей и памяти
- О чем говорят найденные в городище мавзолеи?
- В городище обнаружены два мавзолея: большой, в котором похоронены 11 человек-членов семьи правителя, и малый – в котором похоронен сам правитель улуса. Антропологический анализ показал, что похороненный здесь - это мужчина 45-50 лет, воин, судя по многочисленным ранениям. О могуществе правителя говорят размеры мавзолеев. Большой – 12 метров высоты, 25-30 метров – ширины и в длину – около 50 метров (раскопки продолжаются).
Малый – 8-9 метров высоты, шириной -10-12 метров и длиной – около 25 метров. Для сравнения скажу, что мавзолей Джучи-хана, старшего сына Чингисхана, расположенный в Улытау, имеет аналогичные параметры. Позволить себе строительство таких мавзолеев мог только тот, кто имел на это право. В то время это мог быть только член правящей династии. Мы должны понимать, что строительство мавзолеев в тот период – очень сложное и дорогостоящее дело, которое потребовало по нашим расчетам несколько десятков лет. Поэтому предполагаю, что строительство началось ещё при жизни правителя. На это уходили значительные средства – материалы и их подвоз, изготовление кирпича и украшений (сырье брали с Меловых горок)
, оплата труда ремесленников и содержание строителей и т.д. По завершению строительства город покинули ремесленники и строители, поэтому следов разрушений и поломок не обнаружено. Часть из жителей города переехала в район Баскачкиного моста, где к тому времени сложился посёлок с сопутствующей логистикой и необходимой инфраструктурой. Однако смерть правителя привела к ослаблению власти и постепенной утрате этим поселением своего значения. Город был небольшим по численности. В летние месяцы, когда здесь был правитель, сюда съезжались много людей – торговцы, данники со многих мест, мелкие правители для решения своих вопросов и т.д. В остальное время здесь проживали только строители и ремесленники, деятельность которых поддерживала жизнь в городе. К примеру, нами была раскопана и изучена шерстомойная мастерская, которая была просто необходима для обработки шкур и шерсти. Здесь изготавливалась одежда и обувь для строителей и гостей города. Думаю, оптимальная численность постоянных жителей была небольшой – мксимально-600-800 человек.
- К середине XIX века берет начало следующий этап истории Уральска. Его развитие и становление, которое связывают с Уральским казачеством. Требует ли эта тема специального научного исследования?
- В данный момент я занимаюсь изучением документа - Перепись яицкого казачества 1723 года, которую проводил полковник Захаров. Интересные материалы я обнаружил в Москве в РГВИА. Это – шесть толстенных томов в более чем 10 тысяч страниц, написанных старорусским текстом, в котором даны сведения по практически всем казакам войска того времени. Каждый казак под страхом смерти давал подробную информацию о том откуда он, кто его предки и т.д. Ещё никто не изучал эти документы в полном объёме. В XIX веке Иоасаф Железнов начал работу по изучению результатов переписи, но не закончил. Сейчас мы ведём работу по обработке данного документа. Эта подробная перепись – великолепный документ, который показывает, что люди, входящие в состав казачества, прибыли с различных территорий. По изученным страницам выявляется, что третья часть опрошенных имела тюркские корни. Обращение к истории казачества необходимо, если мы хотим объективно изложить историю Уральска.
На ваш вопрос отвечу – долгое время Яицкий городок был обыкновенной деревней. По документам до 2017 года он разделялся на две станицы. Только к середине XIX века Уральск становится собственно городом. А в конце того же столетия – крупнейшим городом Казахстана, население составляло 36 тысяч человек. Здесь были открыты первые в Казахстане банк, аптека, железная дорога, типография, театр и многое другое. Город стал каменным и одним из самых красивых. Стало это возможным благодаря реформам 1868 года, когда была образована Уральская область, когда были объединены воедино войсковая территория и земли, населённые казахами. Тогда Уральск стал впервые областным центром. Появился впервые областной бюджет и впервые налоги стали собираться и использоваться на нужды города. Город без средств не мог развиваться, но теперь эта проблема была решена: около 70% бюджета составляли налоги с казахских земель, свою лепту вносили промышленность, торговля, транспорт, то есть те отрасли, которые получили развитие в пореформенной капиталистической России.
В советской историографии не уделяли внимания экономическим вопросам исторических процессов. Сейчас без анализа экономического положения объективной картины исторического развития получить невозможно. Поэтому на многие вопросы истории Уральска надо пересматривать подходы.
- Стоит ли возобновить и продолжить исследование городища Жайык? Если да, то почему?
- Однозначно стоит! Уверен, что мои выводы не являются окончательными и возможна новая интерпретация обнаруженных артефактов. То, что я писал в 2012 году и мои современные выводы - не противоречат друг другу. Это - результат эволюции взглядов по мере осмысления и получения новых фактов и информации. Главное, чтобы они опирались на фактические сведения и документы. А для этого необходимо продолжить исследование городища.
Изучение Уральска – дело молодых
- В 2001 году был создан Западно-Казахстанский областной центр истории и археологии, которым Вы руководили. Можете немного рассказать о проведенных исследованиях в рамках этого центра?
- Центр стал работать по специально разработанным государственным и региональным программам, мы активно сотрудничали с учёными России и Казахстана, в первую очередь с Институтом археологии РК. Я и мои коллеги - Сергей Гуцалов и Арман Бисембаев начали проводить исследования по двум направлениям, первое - средневековая городская культура и второе – культура ранних кочевников. Помимо этого, изучали каменный век и другие эпохи, но основными считали эти две темы, так как позволяло рационально использовать небольшие средства на изучение особо актуальных вопросов.
Одним из таких вопросов была история Уральска. Это была тема новая. Научное освещение, на мой взгляд, было представлено работами исследователей Иосафа Железнова, Александр Рябинина, Николая Бородина, и еще ряда авторов, взгляды которых были основаны на результатах русской исторической мысли. Поэтому они рассматривали историю города только через историю Уральского казачества. Оказалось, что после них современных исследований практически нет. Много было краеведческой литературы, которая придала проблеме односторонний и узкий подход. Практически не использовались достижения археологии. Хотя бы косвенно не привлекались достижения известного советского археолога Федорова-Давыдова, перевернувшего преставления об истории Золотой Орды. (Напомню читателям, что его открытия привели к тому, что перестали считать Золотую Орду временем тьмы и мрака, появились объективные оценки роли и значения этого периода в истории Руси).
Что касается изучения истории ранних кочевников, то надо сказать, что эта проблема была исследована достаточно хорошо. В первую очередь надо отметить значение Гаяза Абдулаевича Кушаева, который, практически создал уральскую школу археологии. Но особенно хочу выделить Бориса Железчикова – доктора исторических наук, профессора, выпускника УПИ, создавшего в Волгограде НИИ археологии Нижнего Поволжья. Именно они внесли значительный вклад в становление сарматологии – важного направления в истории ранних кочевников. Они доказали, что Западный Казахстан – один из центров развития сарматской культуры. И это впоследствии было подтверждено специалистами центра истории и археологии. В 2002 году в Сегизсае (Лебедевка)
была обнаружена первая золотая женщина (Сдыков, Гуцалов, Бисембаев)
, а в 2012 году в Таксае - вторая важная находка, известная всем как Алтын Ханшайым, или Таксайская принцесса (Сдыков, Лукпанова, Алтынбек).
Кроме этого было ещё много открытий в этом направлении. Но хочу выделить другое наше достижение. Это – выпуск 78 печатных изданий: монографий, сборников статей, научных журналов «Вопросы истории и археологии Западного Казахстана» и т.д., которые есть сейчас во многих библиотеках Казахстана, России и ряда крупных библиотек мира.
В 2012 году мы провели международную научную конференцию по истории Уральска на основе результатов последних раскопок городищ Жайык и Жалпактал с участием археологов из 8 стран – Россия, Япония, Украина, Узбекистан, Кыргызстан, Испания, Казахстан, Белоруссия. И была единогласно принята резолюция о том, что возникновение городов на территории нашей области надо вести с XIII века, а не с 1613 года как считалось ранее.
- Выделяются ли государством средства и ведутся ли работы в изучении истории древних города?
- В 2001 году, когда открылся центр истории и археологии ЗКО, была принята программа исследований, установлен штат сотрудников, что позволило привлечь грамотных специалистов, воссоздать уральскую школу археологии и воспитать талантливую молодежь. Ежегодный четко установленный бюджет центра позволял планировать исследования, выпускать книги, проводить конференции и самим участвовать в них. Третий год центра нет, он передан в состав областного музея в качестве отдела. В связи с этим на будущее археологии, а значит и на судьбу научных исследований по городищу Жайык, я смотрю без оптимизма. В мировой практике для решения крупных научных задач ученых объединяют в рамках научных организаций. Наш центр свою научную миссию выполнял на все 200% - об этом говорят все наши открытия. Проблема городища Жайык состоит в том, что ее изучение надо проводить на более высоком уровне, с решением вопроса статуса памятника и расширением научных исследований. Надо еще многое изучить и понять, чтобы дать объективную картину исторического прошлого. Появляющиеся книжки по истории Уральска, говорят о том, что происходит перекос в сторону мифологизации и в фантазерство. Пока о серьёзных попытках изучения Жайыка, речи быть не может. Для научных открытий требуются ученные и финансы. Необходимо продолжать исследовать город и открыть самостоятельную организацию - музей под открытым небом. Этот музей мог бы стать достоянием всего Казахстана как центр науки, культуры и туризма. Но уверен, к сожалению, что это дело будущих поколений.
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Мирослава ШОНАЛОВА