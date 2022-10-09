- Проводятся аварийные ремонтные работы, в связи с чем возможно отключение водоснабжения по Уральску. Просим потребителей иметь необходимый запас воды, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В ТОО «Батыс су арнасы» сообщили, что дежурная служба обнаружила утечку на Исатай-Махамбета 84. В районе КНС-2 на напорной линии канализационного коллектора произошёл порыв.Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.