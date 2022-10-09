Отметить с размахом

- Весь процесс принятия гостей мы взяли на себя, на это выделялись деньги из собственного бюджета. Зачем вам это нужно, спросите вы? Я вам отвечу - наш театр носит имя Букеевой Хадиши Букеевны, казахской советской актрисы, народной артистки СССР, со дня рождения которой прошло 105 лет. И такое событие мы хотим отметить с достойным этого имени размахом. Это останется в истории нашего театра, - рассказала художественный руководитель Нурлыгуль Жубатова.

Премьеры и бенефисы

- Ещё одна премьера, которая выйдет на суд зрителей в ноябре, это бенефис наших актрис, заслуженных деятелей Казахстана Карлыгаш Аскаровой и Гулжиян Шынтемировой. Карлыгаш Аскарова в этом году отмечает свой 70-летний юбилей. В спектакле отражается не портретная роль, но, тем не менее, она сыграет образ всех казахстанских женщин. Тех, которых мы видим каждый день, и никто не знает «из чего состоит» эта женщина, кто она, через что пришлось ей пройти в жизни. Это пьеса о старости, с которой придётся столкнуться не каждому. В этом спектакле звучат вопросы: как живут наши старики, уделяем ли мы им должное время, разговариваем ли мы с ними? Ведь у каждого есть свои желания и мечты, и с возрастом они не исчезают, - рассказывает худрук.

Не без тормозов

- Мы рассчитываем, что обе премьеры пройдут в ноябре, но это сложный процесс. Подготовка к спектаклям происходит за месяц-два, часто такое случается, когда актеры готовы, а декорации - нет. Потому что затягивается время государственных закупочных процессов. Они сильно тормозят работу театров. Потому что каждую пуговку, каждую авторучку мы достаём из портала госзакупок. Подаем заявку, 10 дней ждем, а если не выиграем, подаем заявку ещё раз, - рассказывает Нурлыгуль Жубатова.

Наурыз думан

- В 2023 году мы хотим продолжить эту традицию - отмечать казахский новый год, но уже набрать масштабы. В этом году мы только попробовали и получили хороший результат. В течении 10 дней у нас были аншлаги. На каждом представлении к нам приезжали от 150 до 300 детей. В день мы проводили три сеанса. Билеты стоили так же, как на спектакль - 1 500 тенге. Мероприятие проводилось, как и положено, в национальном стиле, с состязаниями, конкурсами. Дети все приходили нарядные и получали подарки - мешочки с куртом, баурсаком, - говорит художественный руководитель.

- Он много играет в сказках, поэтому он «прокачан» в этой теме, знает, что нужно для детей, на что лучше они реагируют, что любят. Это его первый опыт не только драматургии, но и режиссуры. И это здорово, потому что сложно найти драматурга, который пишет сказки, а ведь ему ещё нужно платить авторские (смеется).

23-25 сентября в Каздраме прошёл масштабный и громкий фестиваль моноспектаклей. В театральном процессе намечаются серьёзные премьеры и масштабные постановки с громкими именами. В этом году, как и в прошлом, не забудут порадовать сказочными новинками самых маленьких и сладких.Совсем-совсем недавно в областном казахском драматическом театре имени Хадиши Букеевой впервые прошёл первый республиканский фестиваль моноспектаклей, на который съехались участники из 10 городов Казахстана. В театральной схватке лучших приняли участие коллективы из Алматы, Астаны, Шымкента, Атырау, Караганды, Усть-Каменогорска, Павлодара, Семея и Актобе. В практике казахстанских театров такое мероприятие проводилось впервые. Все спектакли были на казахском языке. Но подать заявку на участие могли все 54 театра, которые есть в республике. К большому сожалению, не у всех в репертуаре были моноспектакли. На правах первых, в планах драмтеатра Хадиши Букеевой запатентовать идею сценария проведения эксклюзивного мероприятия, что, в свою очередь, даст возможность проводить такие фестивали только на их площадке.Тридцатый театральный сезон в театре имени Хадиши Букеевой открылся премьерой спектакля «Қара бала» (перевод Мадины Омаровой), поставленной по пьесе Достоевского «Мальчики». Эта первый случай, когда на сцене казахского драмтеатра ставится произведение Фёдора Михайловича, режиссёром которого стал Алмат Шарипов. Пьесу уральцы встретили очень хорошо, вот уже четвёртый показ «Қара бала» собирает аншлаги. Несмотря на то, что пьеса написана давно, режиссёр своим ведением адаптировал её для современного зрителя. Тема спектакля в том, что творить добро, проявлять милосердие и прощать нужно спешить. Ведь иногда можно и не успеть. В ноябре планируется презентовать ещё одну премьеру главного режиссёра Алмата Шарипова «Қоштасқым келмейді». Перевёл это замечательное произведение заслуженный деятель Казахстана — Асхат Маимиров. В основу постановки по пьесе выдающегося русского драматурга Александра Володина, отличающегося глубоким психологизмом, положена разная судьба нескольких семей, решивших развестись. Обладатели нескольких разных по возрасту, социальному статусу, мировоззрению людей подвержены различным жизненным драмам, которые поддаются сомнениям, высокомерию – счастливые встречи перерастают в бескорыстные прощания. Придя в суд на расторжение брака, судья делает всё возможное, чтобы примирить их. Однако эгоистичные супруги остались слушать, понимать друг друга. В этой пьесе каждый сможет найти себя, и посмотреть на бытовые проблемы со стороны.Это история о тех, кто всю свою жизнь отдал работе, а потом оказался не у дел. Проблема престарелых домов, которые, на наш стыд, ещё не пустуют. И никто из нас не знает, как они там живут, что делают. Почему судьба привела их туда. Непростые темы поднимаются в спектакле «Гульнар и Нуржамал» с рабочим именем «Кыздар» (Девчата). В спектакле есть над чем и посмеяться, и поплакать, и просто задуматься.Если раньше декорации рождались в цехах: бутафорском, столярном, пошивочном, переделывались по велению режиссеров, то теперь всё это проходит через портал. Материалы закуплены и работа над ними уже начата. Месяц назад режиссёр мог видеть одну картинку, а в процессе работы его виденье поменялось, а картинка нет. Приходится продолжать работать с изначальным вариантом. Поэтому режиссеры казахского драматического театра предпочитают работать в минимализме.Уже третий год не проводятся представления в честь Нового года из-за угрозы коронавируса. В этом году руководство драмтеатра надеется на то, что карантин не станет помехой. А готовится нужно начинать уже сейчас. Но в марте этого года им удалось провести ряд масштабных мероприятий для детей, посвященных казахскому новому году - Наурыз думан. И опять же такое новшество проводится в Казахстане впервые.Ещё об одной премьере не забыла рассказать Нурлыгуль Жубатова - сказке «Сиқырлы кітап», что в переводе означает «Волшебная книга». Сказку для детей написал актёр Акжол Ихсанов.Когда я предположила, что в волшебной сказке должны быть такие сказочные герои как Жалмауз кемпир (Баба Яга), Нургуль Жубатова уверила, что это уже несовременные и уходящие в прошлое герои. А то, о чём же всё-таки сказка, можно узнать, только попав на премьерный показ, предположительно в середине ноября.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.