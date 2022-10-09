Фото: ДЧС Актюбинской области 18-летний житель Мартука седьмого октября в 14:30 выехал искать корову и пропал. Родственники сообщили об этом спасателям в 19:49. Они отреагировали моментально. Искать пропавшего вышли спасатели, полицейские, сотрудники акимата и жители. Ближе к полуночи из-за темноты поиски пришлось прекратить, возобновили их утром следующего дня. Пропавшего мотоциклиста с помощью дрона нашли восьмого октября в 10:05 в десяти километрах от Мартука. Он лежал в лесополосе в районе посёлка Жанатан, был в сознании, лежал на земле и жаловался на острую боль в животе, от которой не мог двигаться. Парня доставили в Мартукскую районную больницу, сообщили в ДЧС Актюбинской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.