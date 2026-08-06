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Социум

Нейросети за партой: в школах Казахстана вводят новые предметы

Новые дисциплины с учётом развития искусственного интеллекта появятся в школах Казахстана.
Кристина Кобина
Нейросети за партой: в школах Казахстана вводят новые предметы
Иллюстративное фото из архива "МГ"

В рамках изменений обновлен государственный общеобязательный стандарт образования, типовые учебные планы и учебные программы. Так, предмет "Цифровая грамотность" в 1-4-х классах переименовали в "Цифровую грамотность и искусственный интеллект", а "Информатику" в 5-11-х классах - в "Информатику и искусственный интеллект", сообщает Министерство просвещения.

Речь идет не только об изменении названий предметов. Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью цифровых технологий и информатики. В связи с этим в содержание предметов включены новые разделы по искусственному интеллекту и 43 цели обучения.

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- Сегодня школьники уже используют инструменты искусственного интеллекта в повседневной жизни. Теперь задача заключается в том, чтобы научить их не просто пользоваться этой технологией, а применять ее осознанно, эффективно и ответственно, - отметили в ведомстве.

Как школьников в Казахстане будут обучать ИИ и цифровой грамотности:

  • 1-4 классы: Ученикам на простых примерах объяснят, что такое искусственный интеллект, научат основам цифровой безопасности и правильному поведению в сети.
  • 5-9 классы: Школьники освоят инструменты ИИ для учебы, научатся правильно задавать нейросетям вопросы, проверять факты, а также соблюдать кибербезопасность.
  • 10-11 классы: Старшеклассники углубленно изучат работу ИИ, основы машинного обучения, нейросети, анализ данных и криптографию.

Обновленные программы уже прошли успешное тестирование в школах и сейчас находятся на стадии официального утверждения.

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