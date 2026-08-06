Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

Өмір бойына тыйым салынса да рөлге отырған: Ақтөбеде мас жүргізуші қамауға алынды

Тәртіп сақшылары заң бұзған жүргізушіні уақытша ұстау изоляторына қамапты.
Ажар Хамитова
Өмір бойына тыйым салынса да рөлге отырған: Ақтөбеде мас жүргізуші қамауға алынды
Фото видеодан стоп кадр

Ақтөбеде өмір бойына көлік жүргізу құқығынан айырылған жүргізуші ұсталды. Тәртіп сақшылары таңғы рейд барысында ВАЗ-2114 автокөлігін құжаттарын тексеру үшін тоқтатқан. Тексеру барысында көлік тізгіндеген адамның бұған дейін жүргізуші куәлігінен айырылғаны анықталыпты. Бірақ ол бұл тыйымға қарамастан мас күйде рөлге отырған.

Қазіргі таңда жүргізушіге қатысты Қылмыстық кодекстің 346-бабы бірінші бөлігімен сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталған. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалған.

Главный баннер

Ақтөбе облысы полиция департаментінің таратқан ақпарына сүйенсек, жыл басынан бері өңірде көлік басқару құқығынан айырылса да, рөлге отырған 38 жүргізуші анықталыпты.

 

 

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article