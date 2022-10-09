Дело рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям Актау. Мужчину обвиняли по статье 463 (занятие предпринимательской деятельностью без регистрации). Суд установил, что житель города без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя незаконно занимался перевозкой пассажиров на своей Daewoo Nexia. Мужчину признали виновным и подвергли административному штрафу в размере 32 162 тенге.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.