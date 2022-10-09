Он не оформил свою деятельность. Общественник ЗКО предложил зарабатывать на нарушениях ПДД Дело рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям Актау. Мужчину обвиняли по статье 463 (занятие предпринимательской деятельностью без регистрации). Суд установил, что житель города без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя незаконно занимался перевозкой пассажиров на своей Daewoo Nexia. Мужчину признали виновным и подвергли административному штрафу в размере 32 162 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.