Муж сожженной учительницы в Астане заставлял ее есть с пола

Новые подробности в шокирующей истории о сожженной в Астане женщине. Родная племянница пострадавшей рассказала корреспондентам «7NEWS» о семейной жизни Светланы Садуовой. По словам Алмы Мухиной, пострадавшая с 22 марта обивала пороги всех инстанций, жалуясь на своего мужа. Родственница утверждает, что супруг издевался на протяжении двадцати лет не только над женой, но и над детьми. - 18 лет она молчала, но последние два года, как она развелась, она по всем инстанциям РК обращалась. Она обращалась в ДВД, в РОВД, в горотделы. Она обращалась в партию «Нур Отан», обращалась на сайт президента РК,