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Происшествия

Муж сожженной учительницы в Астане заставлял ее есть с пола

Новые подробности в шокирующей истории о сожженной в Астане женщине. Родная племянница пострадавшей рассказала корреспондентам «7NEWS» о семейной жизни Светланы Садуовой. По словам Алмы Мухиной, пострадавшая с 22 марта обивала пороги всех инстанций, жалуясь на своего мужа. Родственница утверждает, что супруг издевался на протяжении двадцати лет не только над женой, но и над детьми. - 18 лет она молчала, но последние два года, как она развелась, она по всем инстанциям РК обращалась. Она обращалась в ДВД, в РОВД, в горотделы. Она обращалась в партию «Нур Отан», обращалась на сайт президента РК,
Marat
Муж сожженной учительницы в Астане заставлял ее есть с пола
Новые подробности в шокирующей истории о сожженной в Астане женщине. Родная племянница пострадавшей рассказала корреспондентам «7NEWS» о семейной жизни Светланы Садуовой. По словам Алмы Мухиной, пострадавшая с 22 марта обивала пороги всех инстанций, жалуясь на своего мужа. Родственница утверждает, что супруг издевался на протяжении двадцати лет не только над женой, но и над детьми.
woman
woman
- 18 лет она молчала, но последние два года, как она развелась, она по всем инстанциям РК обращалась. Она обращалась в ДВД, в РОВД, в горотделы. Она обращалась в партию «Нур Отан», обращалась на сайт президента РК, - рассказала Алма МУХИНА, племянница пострадавшей. Светлана Садуова с 22 марта проживала в центре по защите женщин от насилия. Родственница потерпевшей рассказывает: мужчина требовал, чтобы супруга к нему вернулась. Грозил сначала убить ее, детей и затем себя. Причем, по словам Алмы Мухиной, правоохранительные органы знали об этих жалобах. - Представьте себе: женщина пришла с работы, не сварила или не доварилась еда, он дает ей 20 минут времени. За 20 минут приготовь то и то, не приготовила - он пинает все кастрюли и сковородки, заставляет есть ее с пола. Вывезет за город, изобьет и вперед машины бежит она в крови, а он следом, - рассказала Алма МУХИНА. -psrZMW5pIA В городской больнице Астаны делать какие-либо прогнозы о состоянии пострадавшей пока не берутся. Женщина до сих пор находится в шоковом состоянии. - Больная находится в отделении ОАРИП, получает противошоковую терапию, медикаментозную терапию и, соответственно, местное лечение. Находится на ИВЛ в состоянии медикаментозного сна, - рассказал Павел КУТНЯКОВ, заведующий отделением комбустиологии городской больницы №1. Напомним, 25 мая учителя средней школы №25 в Астане облили бензином и подожгли. Женщину доставили в больницу с ожогами лица, шеи, груди и спины. В чудовищном преступлении подозревается ее бывший супруг.
криминал Астана

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