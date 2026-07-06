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Происшествия

Мужчина 58 раз ударил подругу ножом и спрятал труп в чемодане

Әсемай Талғатқызы
Мужчина 58 раз ударил подругу ножом и спрятал труп в чемодане
Фото: depositphotos.com

В американском штате Делавэр суд вынес приговор 33-летнему мужчине, который убил бывшую возлюбленную, а затем расчленил ее тело и спрятал останки в чемодан, передает МойГород со ссылкой на Delaware Online.

Трагедия произошла в декабре 2024 года в городе Беар. Тревогу забил работодатель 31-летней Трейси Ньярики после того, как женщина несколько дней не появлялась на работе. Прибывшие в ее квартиру полицейские обнаружили следы преступления.

Следствие установило, что утром 17 декабря бывший партнер женщины Ноберт Матара поджидал ее возле дома. По версии следствия, он напал на экс-возлюбленную и нанес ей 58 ножевых ранений.

После убийства подозреваемый расчленил тело, сложил останки в чемодан и скрылся. Незадолго до Рождества его задержали в мотеле города Абердин, расположенного в соседнем штате Мэриленд. Во время осмотра автомобиля следователи обнаружили части тела погибшей.

Мужчина признал свою вину. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

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