Мужчина без вести пропал в Уральске

Родственники разыскивают 41-летнего Абая Жолаева, который пропал 2 ноября, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказала сестра пропавшего мужчины Жансулу Галиева, её брат 2 ноября после работы зашел в парикмахерскую, чтобы постричься, вышел оттуда и после этого его никто не видел. – После парикмахерской Абай должен был ехать домой, так как на следующий день он собирался в Аксай. Около 20.00 я начала беспокоиться и позвонила ему, но телефон уже был отключен, хотя ночью он заходил в WhatsApp. В течение двух дней мы искали его самостоятельно, обзванивали друзей, знакомых, но никто е