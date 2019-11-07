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Социум

Мужчина без вести пропал в Уральске

Родственники разыскивают 41-летнего Абая Жолаева, который пропал 2 ноября, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказала сестра пропавшего мужчины Жансулу Галиева, её брат 2 ноября после работы зашел в парикмахерскую, чтобы постричься, вышел оттуда и после этого его никто не видел. – После парикмахерской Абай должен был ехать домой, так как на следующий день он собирался в Аксай. Около 20.00 я начала беспокоиться и позвонила ему, но телефон уже был отключен, хотя ночью он заходил в WhatsApp. В течение двух дней мы искали его самостоятельно, обзванивали друзей, знакомых, но никто е
Арайлым Усербаева
Мужчина без вести пропал в Уральске
Родственники разыскивают 41-летнего Абая Жолаева, который пропал 2 ноября, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказала сестра пропавшего мужчины Жансулу Галиева, её брат 2 ноября после работы зашел в парикмахерскую, чтобы постричься, вышел оттуда и после этого его никто не видел. – После парикмахерской Абай должен был ехать домой, так как на следующий день он собирался в Аксай. Около 20.00 я начала беспокоиться и позвонила ему, но телефон уже был отключен, хотя ночью он заходил в WhatsApp. В течение двух дней мы искали его самостоятельно, обзванивали друзей, знакомых, но никто его не видел. Документов при себе не имел, с собой у него были деньги - около 40-50 тысяч тенге. Проблем со здоровьем никогда не было, потерей памяти не страдает, из дома никогда не уходил, всегда предупреждал о своем местонахождении. Сегодня уже пятые сутки как он пропал, мы очень переживаем за него, - рассказала женщина. Стоит отметить, что родственники Абая Жолаева уже написали заявление  о пропаже и в данный момент поисками мужчины занимаются полицейские. Абай Жолаев в день пропажи был одет в синюю ветровку, синие джинсы и черные кроссовки. Родственники просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины немедленно сообщить по номеру 8 747 240 40 51 либо 102. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено Жансулу Галиевой
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