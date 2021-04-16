Мужчина порезал себе живот во время задержания в Актобе

Его подозревают в разбойном нападении и применении насилия в отношении представителя власти, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 12 апреля на пересечении улиц Билтабанова и Монке би в г.Актобе произошло ДТП с участием автомашин Mitsubishi Pajero и Datsun. Проезжавший мимо 62-летний водитель автомашины Toyota остановился, чтобы оказать помощь пострадавшим в ДТП. В этот момент водитель автомашины Datsun, участник ДТП, выйдя из своей машины, подошел к водителю автомашины Toyota и, беспр