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Социум

Мужчина порезал себе живот во время задержания в Актобе

Его подозревают в разбойном нападении и применении насилия в отношении представителя власти, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 12 апреля на пересечении улиц Билтабанова и Монке би в г.Актобе произошло ДТП с участием автомашин Mitsubishi Pajero и Datsun. Проезжавший мимо 62-летний водитель автомашины Toyota остановился, чтобы оказать помощь пострадавшим в ДТП. В этот момент водитель автомашины Datsun, участник ДТП, выйдя из своей машины, подошел к водителю автомашины Toyota и, беспр
Арайлым Усербаева
Мужчина порезал себе живот во время задержания в Актобе
Его подозревают в разбойном нападении и применении насилия в отношении представителя власти, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Мужчина порезал себе живот во время задержания в Актобе
Мужчина порезал себе живот во время задержания в Актобе
Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 12 апреля на пересечении улиц Билтабанова и Монке би в г.Актобе произошло ДТП с участием автомашин Mitsubishi Pajero и Datsun. Проезжавший мимо 62-летний водитель автомашины Toyota остановился, чтобы оказать помощь пострадавшим в ДТП. В этот момент водитель автомашины Datsun, участник ДТП, выйдя из своей машины, подошел к водителю автомашины Toyota и, беспричинно ударив его, сел за руль его машины и уехал в неизвестном направлении. – Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативных мероприятий было установлено местонахождение подозреваемого лица. Во время задержания подозреваемый оказал сопротивление сотрудникам полиции, размахивал ножом, однако умелыми действиями оперативников он был задержан. Угнанная автомашина Toyota Venza обнаружена во дворе дома, где проживал задержанный. По данному факту проводится досудебное расследование сразу по двум статьям УК РК «Разбой» и «Применение насилия в отношении представителя власти», - сообщили в полиции. В данный момент подозреваемый задержан и находится в спецпалате АМЦ г. Актобе под конвоем, так как перед задержанием сам себе порезал брюшную полость ножом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
полиция разбой

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