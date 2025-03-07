Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Мужчина с ножом взял в заложники сотрудницу алматинского аэропорта

Его обезвредили и задержали через семь минут.
Жулдызхан Хасангалиева
Мужчина с ножом взял в заложники сотрудницу алматинского аэропорта

В алматинском аэропорту мужчина взял в заложники сотрудницу на предполетном досмотре, передает Tengrinews.kz. Он угрожал ей ножом, но уже через семь минут его обезвредили и задержали.

Инцидент произошел седьмого  марта около 11:45 в терминале внутренних рейсов. Мужчина, выдавая себя за пассажира, подошел к зоне досмотра. Когда сотрудники попросили его предъявить документы, он схватил одну из них за волосы и начал угрожать ножом. Его оперативно обезоружили полицейские и сотрудники авиационной безопасности. Сейчас задержанный находится в полиции, а правоохранители разбираются в ситуации.

Главный баннер

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article