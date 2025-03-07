Мужчина с ножом взял в заложники сотрудницу алматинского аэропорта

В алматинском аэропорту мужчина взял в заложники сотрудницу на предполетном досмотре, передает Tengrinews.kz. Он угрожал ей ножом, но уже через семь минут его обезвредили и задержали.

Инцидент произошел седьмого марта около 11:45 в терминале внутренних рейсов. Мужчина, выдавая себя за пассажира, подошел к зоне досмотра. Когда сотрудники попросили его предъявить документы, он схватил одну из них за волосы и начал угрожать ножом. Его оперативно обезоружили полицейские и сотрудники авиационной безопасности. Сейчас задержанный находится в полиции, а правоохранители разбираются в ситуации.