Мужчина выжил в семи катастрофах и выиграл почти миллион евро

Его поезд сошёл с рельсов и оказался в ледяной реке, самолёт потерпел катастрофу, автомобили загорались прямо во время поездок, а однажды он едва не сорвался в глубокое ущелье. При этом хорват Фране Селак, по его собственным рассказам, каждый раз оставался в живых. А спустя годы ему улыбнулась удача и в лотерее: он выиграл сотни тысяч евро и решил поделиться деньгами с близкими, передает МойГород

Селака прославили как «самого везучего человека в мире». Его история настолько невероятна, что напоминает сценарий фильма, в котором герой раз за разом избегает гибели. Однако за чередой удивительных происшествий скрывается важная оговорка: достоверность многих эпизодов его биографии так и не удалось независимо подтвердить. Об истории хорвата вновь рассказало издание NDTV.

Поезд рухнул в ледяную реку

Фране Селак родился в 1929 году в Хорватии, которая тогда входила в состав Королевства Югославия. Взрослую жизнь он посвятил музыке и работал учителем. Ничто не предвещало, что его имя однажды станет известно далеко за пределами родной страны.

Согласно наиболее распространённой версии его истории, череда опасных происшествий началась в январе 1962 года. Поезд, в котором ехал Селак, сошёл с рельсов и рухнул в холодную реку. По рассказам мужчины, 17 пассажиров погибли, а ему удалось выбраться на берег. Он получил перелом руки и переохлаждение, но выжил.

Эта история стала первым эпизодом в череде событий, которые впоследствии и принесли хорвату репутацию человека, которому невероятно везёт. Правда, даже обстоятельства этой железнодорожной катастрофы не получили независимого документального подтверждения.

Выбросило из самолёта, но он приземлился на стог сена

Уже в следующем году Селак, по его словам, пережил ещё более невероятное происшествие. В 1963 году он летел на самолёте, когда произошла авария. Согласно распространённому рассказу, мужчину выбросило из воздушного судна через открывшуюся дверь, после чего он упал с большой высоты и приземлился на стог сена.

Утверждается, что в результате катастрофы погибли 19 человек, тогда как Селак остался жив. Сам мужчина рассказывал, что потерял сознание, а затем очнулся в больнице.

Однако именно эта часть его биографии вызывает серьёзные вопросы. Исследователи и журналисты не обнаружили в авиационных архивах сведений о катастрофе 1963 года, которая соответствовала бы описанию Селака. Поэтому рассказ о падении с самолёта считается одним из наиболее сомнительных эпизодов его знаменитой истории.

Фране Селак

Автобус оказался в реке

В 1966 году, согласно той же версии событий, Селак вновь оказался в смертельно опасной ситуации. Автобус, в котором он ехал, съехал с дороги и упал в реку. По рассказам хорвата, четверо пассажиров утонули, а ему удалось самостоятельно добраться до берега.

На этот раз он отделался несколькими порезами и синяками. Казалось, что судьба снова дала ему шанс, хотя в его истории речь шла не просто о случайном спасении: каждое новое происшествие выглядело ещё невероятнее предыдущего.

При этом сведения о подобных авариях также не подтверждены независимыми документами, а детали рассказов Селака в разных публикациях иногда расходятся.

Два автомобиля загорелись во время поездок

В начале 1970-х годов, как рассказывал Селак, опасность подстерегала его уже за рулём автомобиля.

В одном из эпизодов машина загорелась во время движения. Мужчина успел выбраться наружу незадолго до того, как, по его словам, взорвался топливный бак.

Ещё через некоторое время он столкнулся с другой неисправностью автомобиля. Из вентиляционных отверстий двигателя неожиданно вырвались языки пламени. Хорват снова сумел спастись, хотя огонь, как утверждал сам Селак, опалил ему волосы.

Интересно, что даже в этой части биографии нет единой хронологии: в разных интервью мужчина по-разному описывал обстоятельства и последовательность автомобильных происшествий. Но именно эти детали сделали его историю особенно популярной в СМИ, а самого Селака начали сравнивать с героем фильма, который постоянно оказывается на волосок от гибели.

Автобус сбил его, а грузовик едва не отправил в ущелье

Казалось бы, после стольких происшествий можно было бы отказаться от опасных поездок. Но в 1990-х годах Селак, согласно распространённым публикациям, пережил ещё два случая.

В 1995 году его сбил автобус на одной из улиц Загреба. Мужчина получил незначительные травмы и снова остался жив.

Годом позже он ехал по горной дороге, когда навстречу ему неожиданно выехал грузовик. Пытаясь избежать лобового столкновения, Селак резко свернул и врезался в дорожное ограждение. Машина сорвалась вниз, в глубокое ущелье.

По рассказу хорвата, в момент падения он оказался снаружи автомобиля и сумел удержаться на ветке дерева. С высоты он видел, как его машина летит вниз. Сам же водитель дождался помощи и выжил.

После этих эпизодов прозвище «самый везучий человек в мире» окончательно закрепилось за Селаком в массовых публикациях. Однако независимого подтверждения всех перечисленных происшествий по-прежнему нет.

После череды несчастий он выиграл в лотерею

История Селака получила новый поворот в начале 2000-х годов. В 2002 или 2003 году, в зависимости от источника, хорват выиграл крупную сумму в национальной лотерее. Разные публикации называют приз в размере от 800 тысяч до 900 тысяч евро.

После выигрыша он позволил себе приобрести более дорогую недвижимость и другие вещи, о которых прежде мог только мечтать. Но роскошная жизнь оказалась не такой привлекательной, как можно было ожидать.

В 2010 году Селак решил продать часть приобретённого имущества и вернуться к более скромному образу жизни вместе со своей пятой женой. Значительную часть денег он, по сообщениям СМИ, раздал родственникам и друзьям. Часть выигрыша потратил на операцию на тазобедренном суставе, а также на часовню, посвящённую Деве Марии, в знак благодарности за то, что ему удалось пережить множество опасных ситуаций.

Сам выигрыш в лотерею стал реальной частью публичной биографии хорвата, хотя детали суммы и обстоятельств получения приза в разных источниках отличаются.

Насколько правдива история «самого счастливого человека»

Несмотря на мировую известность, история Фране Селака остаётся неоднозначной. Его рассказы о многочисленных катастрофах пересказывали газеты, сайты и телеканалы, однако достоверных независимых подтверждений большинства происшествий найти не удалось.

Особенно много вопросов вызывает эпизод с авиакатастрофой 1963 года: в архивах не обнаружили сведений о соответствующем происшествии. Кроме того, в разных интервью менялись отдельные детали рассказов хорвата.

Это не означает автоматически, что все описанные им события были выдуманы. Однако называть каждую катастрофу установленным историческим фактом было бы неправильно. Корректнее говорить о невероятной истории, которую сам Селак рассказывал журналистам и которая со временем превратилась в одну из самых известных легенд о везении.

Фране Селак умер в возрасте 87 лет. Его имя осталось в массовой культуре благодаря рассказам о том, как он якобы раз за разом избегал смерти, а затем выиграл крупную сумму в лотерее. История хорвата напоминает киносценарий, но её главная особенность заключается не только в невероятных поворотах, но и в том, насколько трудно отделить в ней подтверждённые сведения от легенды.