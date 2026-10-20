Мужчина заблудился в Сахаре и девять дней выживал в пустыне без еды и воды

Итальянский спортсмен Мауро Проспери отправился в Сахару, чтобы принять участие в многодневном марафоне, но спортивное испытание едва не закончилось для него трагедией. Во время забега 1994 года песчаная буря сбила мужчину с маршрута. Он потерял ориентиры, оказался в сотнях километров от трассы и провел в пустыне около девяти с половиной дней. Чтобы выжить, Проспери пил собственную мочу, ел летучих мышей и насекомых, искал влагу в растениях и пытался привлечь внимание спасателей. В итоге его обнаружили кочевники в Алжире. Об этом он рассказывал в интервью The Guardian, передает МойГород

Забег, который превратился в борьбу за жизнь

В апреле 1994 года Проспери участвовал в Marathon des Sables — многодневном ультрамарафоне по пустыне Сахара на территории Марокко. Участникам предстояло преодолеть около 250 километров за несколько этапов, неся на себе необходимое снаряжение и запасы еды. Температура в пустыне могла достигать 50 градусов.

К тому времени Проспери был опытным спортсменом: он занимался современным пятиборьем и представлял Италию на Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе. В марафоне он также показывал хорошие результаты. За первые три дня мужчина преодолел около 96 километров и на четвертом этапе входил в число лидеров.

Фото: Handout

Однако во время прохождения участка с песчаными дюнами погода резко изменилась. Поднялась сильная буря, и ветер взметнул в воздух огромное количество песка.

«Я был поглощен желтой стеной песка. Я ничего не видел, не мог дышать. Песок хлестал меня по лицу — это было похоже на бурю из иголок», — вспоминал Проспери в интервью BBC.

Организаторы заранее предупреждали участников: во время песчаной бури нужно остановиться и укрыться, а не пытаться продолжать движение. Но Проспери боялся потерять время и отстать от соперников, поэтому продолжал двигаться.

Буря продолжалась несколько часов. Когда ветер наконец стих, спортсмен обнаружил, что привычный ландшафт изменился до неузнаваемости. Исчезли ориентиры, по которым он мог определить направление, а вокруг не было других бегунов и отметок маршрута.

Сначала Проспери решил, что сможет самостоятельно найти контрольный пункт. Он сверялся с компасом и картой, продолжал бежать и надеялся вскоре встретить других участников. Но постепенно осознал, что заблудился.

Спасательный вертолет пролетел мимо

На следующий день организаторы заметили, что Проспери не прибыл на очередной контрольный пункт. Начались поиски: по пустыне отправили автомобили, в воздух подняли вертолет, а к операции подключились военные и местные проводники.

Фото: The Guardian

Сам спортсмен тоже пытался привлечь внимание спасателей. Услышав вертолет, он выпустил сигнальную ракету и размахивал итальянским флагом, который нес в рюкзаке.

«Он летел так низко, что я видел шлем пилота, но тот меня не заметил и пролетел мимо», — рассказывал Проспери.

После этого мужчина понял, что рассчитывать только на поисковую операцию нельзя. При себе у него оставались компас, нож, спальный мешок и небольшое количество еды. Запасы воды быстро заканчивались, а жара делала каждый переход опасным.

Вскоре Проспери нашел небольшое каменное сооружение — мархабут, традиционную усыпальницу или святилище, где можно было укрыться от солнца. Там он провел несколько дней, стараясь сохранить силы и найти хоть какую-то пищу.

Мужчина обнаружил летучих мышей, которые прятались внутри сооружения, и стал есть их сырыми. Он также питался найденными яйцами, муравьями и другими насекомыми, ловил мелких животных и змей. Чтобы получить хоть немного жидкости, собирал росу и выжимал влагу из растений. По его словам, в тот момент он руководствовался только одним правилом — сделать все возможное, чтобы остаться в живых.

Девять дней в пустыне без надежды на спасение

Фото: The Guardian

С каждым днем положение спортсмена становилось опаснее. Еда закончилась, а обезвоживание усиливалось. Проспери пытался оставлять следы, чтобы спасатели могли его обнаружить, но поисковые самолеты и вертолеты пролетали мимо.

По его воспоминаниям, на некоторое время он укрылся в сооружении, которое стало для него временным убежищем. Позже мужчина рассказывал, что ему приходилось пить собственную мочу и есть то, что удавалось найти. Он также собирал росу, выжимал влагу из растений и старался передвигаться в более прохладное время суток.

Примерно через восемь дней после того, как он сбился с маршрута, Проспери обнаружил небольшое скопление воды. После длительного обезвоживания он не смог сразу пить большими глотками и вынужден был делать небольшие паузы.

Немного восстановив силы, мужчина продолжил путь. Он шел по пустыне, ориентируясь по местности, и в конце концов заметил следы животных, а затем человеческие следы.

Спасение в Алжире

Спустя около девяти с половиной дней после того, как Проспери потерялся, он встретил девочку, которая пасла коз. Она испугалась изможденного незнакомца и позвала взрослых. Люди из кочевого народа туарегов помогли итальянцу, дали ему козье молоко и чай.

К этому моменту спортсмен прошел примерно 291 километр в сторону от маршрута марафона и оказался на территории Алжира. Оттуда его доставили к военным, которые сначала заподозрили в нем шпиона. Лишь после проверки документов удалось установить, кто он такой.

Состояние Проспери было тяжелым. По данным ABC News, он потерял около 15 килограммов и весил примерно 44 килограмма. Его доставили в больницу города Тиндуф, где он провел около недели. Врачи боролись с последствиями сильного обезвоживания и другими осложнениями.

Тем временем поисковая операция продолжалась, а близкие спортсмена уже боялись худшего. Когда Проспери удалось связаться с женой, он сообщил, что жив. Для семьи это стало огромным облегчением после нескольких дней неопределенности.

После возвращения он снова вышел на старт

Пережитое не заставило Проспери навсегда отказаться от спорта. Через два года после происшествия он снова принял участие в Marathon des Sables. В дальнейшем спортсмен возвращался к этой дистанции еще несколько раз, доказывая самому себе, что готов продолжать заниматься любимым делом.

Позже Проспери говорил, что пребывание в пустыне изменило его отношение к жизни. В интервью The Guardian он вспоминал, что в одиночестве научился внимательнее относиться к окружающему миру и собственным возможностям.

История итальянца стала одной из самых известных в истории Marathon des Sables. Впрочем, сам спортсмен не называл произошедшее чудом: он объяснял спасение сочетанием физической подготовки, способности приспосабливаться к обстоятельствам и решимости не сдаваться.

Пустыня, которая сначала лишила его ориентиров и надежды на спасение, в итоге стала местом, где он заново научился ценить жизнь. И спустя годы Мауро Проспери продолжал возвращаться в Сахару — уже не как человек, случайно оказавшийся на грани гибели, а как спортсмен, который однажды сумел выбраться из, казалось бы, безвыходной ситуации.