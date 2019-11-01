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Социум

На 1 млн тенге оштрафовали браконьеров в Актюбинской области

С 5 по 31 октября на территории Актюбинской области проведено профилактическое мероприятие «Браконьер», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". За период ОПМ мобильными группами было выявлено 206 фактов нарушений природоохранного законодательства, по 192 фактам вынесено постановление о наложении административных штрафов на общую сумму 1 070 600 тенге, из которых 809 000 тенге взыскано в период проведения ОПМ. - Выявлено 75 нарушений правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных, 85 нарушений требований пользования животным миром и правил охоты – 85, нарушение требова
Дана Рахметова
На 1 млн тенге оштрафовали браконьеров в Актюбинской области
С 5 по 31 октября на территории Актюбинской области проведено профилактическое мероприятие «Браконьер», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
За период ОПМ мобильными группами было выявлено 206 фактов нарушений природоохранного законодательства, по 192 фактам вынесено постановление о наложении административных штрафов на общую сумму 1 070 600 тенге, из которых 809 000  тенге взыскано в период проведения ОПМ. - Выявлено 75 нарушений правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных, 85 нарушений требований пользования животным миром и правил охоты –  85, нарушение требований пользования растительным миром  –  2, нарушение правил перевозки охотничьего оружия – 23, иные нарушения природоохранного законодательства – 21, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. Вместе с тем серьезное место в природоохранной деятельности ДП области занимает борьба с экологическими уголовными правонарушениями. За период проведения ОПМ были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, в том числе 19 туш сайгаков, 2 штуки рогов сайгака, 1 туша зайца, 2 плавательных средств (резиновая лодка), 4 транспортных средств, 1 191 килограмм незаконной добытой рыбы, 1100 метров запрещенных к использованию рыболовных сетей (китайского производства), 38 единиц орудий совершения правонарушения, в том числе 5 единиц незарегистрированного гладкоствольного огнестрельного оружия, 5 патронов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
браконьер

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