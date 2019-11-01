На 1 млн тенге оштрафовали браконьеров в Актюбинской области

С 5 по 31 октября на территории Актюбинской области проведено профилактическое мероприятие «Браконьер», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". За период ОПМ мобильными группами было выявлено 206 фактов нарушений природоохранного законодательства, по 192 фактам вынесено постановление о наложении административных штрафов на общую сумму 1 070 600 тенге, из которых 809 000 тенге взыскано в период проведения ОПМ. - Выявлено 75 нарушений правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных, 85 нарушений требований пользования животным миром и правил охоты – 85, нарушение требова