Специализированный суд по административным правонарушениям Уральска рассмотрел дело в отношении ТОО за нарушение экологических норм. Какое именно ТОО, в сообщении суда не говорится.

Специализированный суд по административным правонарушениям Уральска рассмотрел дело в отношении ТОО за нарушение экологических норм. Какое именно ТОО, в сообщении суда не говорится.

— Во время проверки установили, что ТОО допустило сверхнормативный выброс в объеме 38,32 тонны неорганической пыли при хранении графита за 2023 год. За что предусмотрена административная ответственность, — сообщили в пресс-службе областного суда.

Представитель ТОО в судебном заседании с административным правонарушением не согласился. Он заявил, что не установлено само вещество, его соответствие фактическому объему, акт замера и осмотра не соответствует требованиям КоАП РК, замер произвели механическим способом – рулеткой и телефоном, что вызывает сомнения. По его словам, также не установлено, с какого времени на территории ТОО хранится графит. Он просил прекратить производство по делу за отсутствием состава правонарушения.

В суде специалисты пояснили, что при составлении актов и производстве расчетов нарушений не было они соответствуют нормам законодательства.

На момент рассмотрения административного дела в суде акт о назначении проверки, акт о результатах проверки и предписание об устранении нарушений не были обжалованы и не отменены.

Постановлением суда ТОО привлекли к административной ответственности по статье 328 КоАП РК. Предприятие оштрафовали на 141 миллион тенге.

Постановление суда не вступило в законную силу.