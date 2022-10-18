– Мужчина, занимаясь адвокатской деятельностью, умышленно понудил потерпевшего к даче взятки в размере восьми миллионов тенге. А деньги якобы предназначались для разрешения вопроса в суде в части смягчения наказания по уголовному делу в отношении брата потерпевшего. Таким образом, адвокат обманным путем присвоил себе переданные потерпевшим денежные средства в крупном размере, - сообщили в суде.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе Актауского городского суда, 14 октября вынесен приговор в отношении адвоката. Его признали виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки.К слову, подсудимый заключил с прокурором процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность, суд признал полное признание вины, чистосердечное раскаяние и пожилой возраст подсудимого. Приговором суда мужчина был признан виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три года и шесть месяцев. Кроме этого, осуждённый должен будет выплатить штраф в размере 160 миллионов тенге, а также пожизненно не сможет занимать должности на государственной службе. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.