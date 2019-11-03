На 19 тенге подорожал хлеб в Уральске

Цена на хлеб из муки высшего сорта в пекарнях "Желаевский хлеб" повысилась на этой неделе на 19 тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал директор хлебопекарни "Желаевский хлеб" Антон Макушин, повышение цены - вынужденная мера. - Мы вынуждены повысить цену на хлеб из муки высшего сорта и некоторые другие виды продукции, потому что повысилась цена на муку. Летом мы брали муку высшего сорта по 90 тенге за килограмм, сейчас килограмм муки стоит 144 тенге. Летние запасы муки закончились, мы закупили ее по новой цене, соответственно, цена на