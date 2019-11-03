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Социум

На 19 тенге подорожал хлеб в Уральске

Цена на хлеб из муки высшего сорта в пекарнях "Желаевский хлеб" повысилась на этой неделе на 19 тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал директор хлебопекарни "Желаевский хлеб" Антон Макушин, повышение цены - вынужденная мера. - Мы вынуждены повысить цену на хлеб из муки высшего сорта и некоторые другие виды продукции, потому что повысилась цена на муку. Летом мы брали муку высшего сорта по 90 тенге за килограмм, сейчас килограмм муки стоит 144 тенге. Летние запасы муки закончились, мы закупили ее по новой цене, соответственно, цена на
Дана Рахметова
На 19 тенге подорожал хлеб в Уральске
Цена на хлеб из муки высшего сорта в пекарнях "Желаевский хлеб" повысилась на этой неделе на 19 тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал директор хлебопекарни "Желаевский хлеб" Антон Макушин, повышение цены - вынужденная мера. - Мы вынуждены повысить цену на хлеб из муки высшего сорта и некоторые другие виды продукции, потому что повысилась цена на муку. Летом мы брали муку высшего сорта по 90 тенге за килограмм, сейчас килограмм муки стоит 144 тенге. Летние запасы муки закончились, мы закупили ее по новой цене, соответственно, цена на хлеб повысится. Цена на хлеб из муки первого сорта, так называемый социальный хлеб, останется прежней - 80 тенге за булку, - рассказал Антон Макушин. По словам директора хлебопекарни, социальный хлеб они продают только лишь в фирменных киосках и не более двух булок на руки. - Вообще цена на хлеб у нас невысокая. К нам приезжают покупатели и берут по 10, а то и больше булок социального хлеба. Когда стали выяснять, оказывается, они кормят им скот, собак. Поэтому мы решили выдавать не более двух булок такого хлеба на руки, - говорит Антон Макушин. Нужно отметить, что в городе функционирует 26 фирменных магазинов. - Вообще хотелось бы отметить, что сейчас руководство города и области оперативно помогает во всем. Акимат идет нам навстречу, к примеру, в оформлении павильонов. Нареканий к властям у нас нет, - пояснил директор компании. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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