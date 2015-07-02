На 20 суток арестовали двух нетрезвых водителей без прав в Уральске

Специализированный административный суд г.Уральска рассмотрел два административных дела в отношении двух уральцев, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, к тому же не имея прав на управление автомашиной. Иллюстративное фото с сайта www.lada.kz - Медицинское освидетельствование установило у водителей алкогольное опьянение «легкой степени». На основании справок, представленных с РЭО УАП ДВД ЗКО, оба правонарушителя не имеют водительского удостоверения, - сообщили в пресс-службе областного суда ЗКО. Специализированный административный суд г.Уральска признал нетре