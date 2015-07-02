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Социум

На 20 суток арестовали двух нетрезвых водителей без прав в Уральске

Специализированный административный суд г.Уральска рассмотрел два административных дела в отношении двух уральцев, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, к тому же не имея прав на управление автомашиной. Иллюстративное фото с сайта www.lada.kz - Медицинское освидетельствование установило у водителей алкогольное опьянение «легкой степени». На основании справок, представленных с РЭО УАП ДВД ЗКО, оба правонарушителя не имеют водительского удостоверения, - сообщили в пресс-службе областного суда ЗКО. Специализированный административный суд г.Уральска признал нетре
Анэль Кайнеденова
На 20 суток арестовали двух нетрезвых водителей без прав в Уральске
Специализированный административный суд г.Уральска рассмотрел два административных дела в отношении двух уральцев, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, к тому же не имея прав на управление автомашиной.
Иллюстративное фото с сайта www.lada.kz
Иллюстративное фото с сайта www.lada.kz
 Иллюстративное фото с сайта www.lada.kz - Медицинское освидетельствование установило у водителей алкогольное опьянение «легкой степени». На основании справок, представленных с РЭО УАП ДВД ЗКО, оба правонарушителя не имеют водительского удостоверения, - сообщили в пресс-службе областного суда ЗКО. Специализированный административный суд г.Уральска признал нетрезвых водителей виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 608 ч.6 КоАП РК - "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного и лицами, не имеющими права управления ТС". Суд назначил каждому горе-водителю административное взыскание в виде ареста сроком на 20 суток. Постановления суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.
арест нетрезвые водители

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