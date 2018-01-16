Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель департамента агентства РК по делам госслужащих и противодействию коррупции по ЗКО Болат ИСАКОВ, в прошлом году сотрудниками ведомства проводилась активная работа в данном направлении и даже проводили рейды по кабинетам. -Если в 2016 году в специальный фонд при департаменте госслужащих были сданы подарки на сумму 68 тысяч тенге, то за прошлый год сумма подарков была втрое больше - 227 тысяч тенге, - пояснил Болат ИСАКОВ. - Те служащие, которые их сдают, имеют право после проведения оценки их выкупить. Такие факты есть, сотрудники выкупают памятные подарки. Оставшееся выставляются на торги, а все деньги после продажи переводятся в госбюджет. Болат ИСАКОВ также рассказал, что в прошлом году проводили мониторинг аккаунтов социальных сетей 4860 служащих, не только местных, но и центральных государственных органов. -Было выявлено 186 фактов размещения фотографий в социальных сетях, несоответствующих требованиям этического кодекса. По итогам наших рекомендаций в отношении 48 госслужащих применены дисциплинарные взыскания, а все фотографии и комментарии были удалены, - отметил Болат ИСАКОВ.