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Социум

На 59 миллионов тенге отремонтировали объекты здравоохранения в районе ЗКО

В 2018 году проведен капитальный ремонт медицинских объектов в селах Шоктыбай, Амангельды, Карагаш, Актау Шынгырлауского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Общая сумма ремонтных работ, проведенных за счет областного бюджета, составила 59 млн. тенге. Также в рамках государственно-частного партнерства с ТОО «ЛАЙГЭ» реализован 1 проект. - Это 35-местная сельская врачебная амбулатория в опорном населенном пункте Акшат. В текущем году в Акшатскую врачебную амбулаторию и в центральную районную больницу были переданы автомашины УАЗ. В планах провести капитальный ремонт медицинских об
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На 59 миллионов тенге отремонтировали объекты здравоохранения в районе ЗКО
В 2018 году проведен капитальный ремонт медицинских объектов в селах Шоктыбай, Амангельды, Карагаш, Актау Шынгырлауского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Общая сумма ремонтных работ, проведенных за счет областного бюджета, составила 59 млн. тенге. Также в рамках государственно-частного партнерства с ТОО «ЛАЙГЭ» реализован 1 проект. - Это 35-местная сельская врачебная амбулатория в опорном населенном пункте Акшат. В текущем году в Акшатскую врачебную амбулаторию и в центральную районную больницу были переданы автомашины УАЗ. В планах провести капитальный ремонт медицинских объектов, обеспечить их автотранспортом. Несмотря на то, что в районе улучшается материально-техническая база лечебных учреждений, нехватка специалистов в этой сфере не теряет актуальности, - рассказал аким Шынгырлауского района Ержан Турмагамбетов. По району обеспечен 100% охват дошкольным образованием детей от 3 до 6 лет. В рамках цифровизации очередь в детские сады в районе полностью переведена на электронную систему. - В прошлом году в Шынгырлауской средней общеобразовательной школе был проведен капитальный ремонт на 244 млн тенге, предусмотренных из областного бюджета. Начаты работы по преобразованию этой школы в площадку передовых технологий и инновации района. Кроме того, мы планируем провести капитальный ремонт Акшатской средней школы им.А. Тихоненко. Для этого на сегодняшний день разработана проектно-сметная документация, - сообщил Ержан Турмагамбетов. Также, по словам акима района, в области культуры, как и в других отраслях, есть продвижение вперед. Известно, что культурно-массовые мероприятия отражают жизнь общества. Ежегодно по плану проводятся культмассовые мероприятия, посвященные государственным праздникам. Работники культуры по программе Первого Президента Н.А.Назарбаева «Рухани жангыру» выезжали в Россию, в Илекский район, чтобы показать традиции своего народа. Вместе с тем, в Шынгырлауском районе проводился республиканский конкурс среди девушек по терме «Ақжайықтың Ақкербезі», посвященный 70-летию Калампыр Рахимовой. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА
Образование здравоохранение

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