На 59 миллионов тенге отремонтировали объекты здравоохранения в районе ЗКО

В 2018 году проведен капитальный ремонт медицинских объектов в селах Шоктыбай, Амангельды, Карагаш, Актау Шынгырлауского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Общая сумма ремонтных работ, проведенных за счет областного бюджета, составила 59 млн. тенге. Также в рамках государственно-частного партнерства с ТОО «ЛАЙГЭ» реализован 1 проект. - Это 35-местная сельская врачебная амбулатория в опорном населенном пункте Акшат. В текущем году в Акшатскую врачебную амбулаторию и в центральную районную больницу были переданы автомашины УАЗ. В планах провести капитальный ремонт медицинских об