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Социум Экономика

На 6 млн тенге оштрафована иностранная компания на Карачаганаке за привлечение трудовых мигрантов

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу областного суда ЗКО. Иллюстративное фото с сайта www.kpobv.yvision.kz Специализированный административный суд Бурлинского района ЗКО рассмотрел административное дело в отношении филиала «Сайпар Дриллинг Компани Карачаганак Проджект» по статье 519 КоАП РК - «Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства РК». Как следует из материалов дела, государственным инспектором труда по ЗКО составлен протокол в отношении данной компании за совершение факта привлечения иностранных работ
Анэль Кайнеденова
На 6 млн тенге оштрафована иностранная компания на Карачаганаке за привлечение трудовых мигрантов
Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу областного суда ЗКО.
Иллюстративное фото с сайта www.kpobv.yvision.kz
Иллюстративное фото с сайта www.kpobv.yvision.kz
Иллюстративное фото с сайта www.kpobv.yvision.kz Специализированный административный суд Бурлинского района ЗКО рассмотрел административное дело в отношении филиала «Сайпар Дриллинг Компани Карачаганак Проджект» по статье 519 КоАП РК - «Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства РК». Как следует из материалов дела, государственным инспектором труда по ЗКО составлен протокол в отношении данной компании за совершение факта привлечения иностранных работников по специальности, не соответствующей указанной в разрешении. - В частности, 17 иностранных работников, привлеченных в качестве буровых мастеров, на самом деле работали начальниками буровых установок и осуществляли общее руководство над работниками при проведении буровых работ, - сообщили в пресс-службе суда. Постановлением суда филиал иностранной компании признан виновным и оштрафован на 3000 МРП, что составляет 5 946 000 тенге.
ЗКО Аксай трудовые мигранты подрядчики Карачаганак

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