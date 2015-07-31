На 6 млн тенге оштрафована иностранная компания на Карачаганаке за привлечение трудовых мигрантов

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу областного суда ЗКО. Иллюстративное фото с сайта www.kpobv.yvision.kz Специализированный административный суд Бурлинского района ЗКО рассмотрел административное дело в отношении филиала «Сайпар Дриллинг Компани Карачаганак Проджект» по статье 519 КоАП РК - «Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства РК». Как следует из материалов дела, государственным инспектором труда по ЗКО составлен протокол в отношении данной компании за совершение факта привлечения иностранных работ