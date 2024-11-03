На 7,3 млрд тенге завершили ремонт дорог в Уральске в этом году

В своём докладе аким Уральска Мурат Байменов рассказал, что проводится масштабная работа по улучшению состояния автомобильных дорог в городе. В 2023 году отремонтировали около 70 километров дорог на общую сумму 7,8 миллиарда тенге.

В своём докладе аким Уральска Мурат Байменов рассказал, что проводится масштабная работа по улучшению состояния автомобильных дорог в городе. В 2023 году отремонтировали около 70 километров дорог на общую сумму 7,8 миллиарда тенге.

— В этом году завершили ремонт дорог 41 улицы общей протяженностью 57 километров на сумму 7,3 миллиарда тенге. В результате в нашем городе увеличился показатель дорог с асфальтовым покрытием с 74% до 81%, — пояснил Мурат Байменов.

По словам градоначальника, с момента строительства микрорайонов в Уральске, в них не проводился ремонт внутриквартальных дорог. Со стороны жителей часто поступают жалобы на неудовлетворительное состояние именно таких дорог.

— В этом году мы начали средний ремонт дорог в четырёх микрорайонах северо-восточной части города. А именно, микрорайон Строитель – 14 километров, микрорайон Северо-Восток-2 – 9,5 километра, 6 микрорайон и микрорайон Женис – 9,4 километра, 4 микрорайон – 5,7 километра. Проект рассчитан на два года, все запланированные работы завершат в следующем году, — пояснил он.

Также Байменов отметил, что за последние годы отремонтировали магистральные улицы и улицы с высоким транспортным потоком. Такие как, проспекты Абулхаир хана, Абая, Назарбаева, крупные улицы Шолохова, Сырыма Датова, Мухита, Курмангалиева, Айтиева. За прошедшие два года обновили автомобильные дороги более 30-ти таких улиц.

В этом году проводят масштабный ремонт дорог в Зачаганске. Из них реконструкция проводится на пяти улицах, в рамках ремонта заасфальтировали 13 улиц.

— На ближайшие два года планируют реализацию 47 проектов общей протяженностью 73 километров на сумму 10 миллиардов тенге. Из них, по 36 проектам проведут реконструкцию, по семи проектам средний ремонт, по трём проектам капитальный ремонт и по одному проекту текущий ремонт, — сообщил Байменов.

Аким отметил, что после реализации этих проектов, показатель дорог с асфальтовым покрытием в Уральске достигнет 90%.