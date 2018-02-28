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Происшествия

На Атырауском НПЗ произошла потасовка между китайскими рабочими и охраной

27 февраля в 12.00 на КПП АНПЗ произошла потасовка между работниками китайских подрядных организаций и охраной завода, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". DCIM100MEDIADJI_0015.JPG Причиной потасовки послужил отказ охраны выпустить работников с территории завода раньше на 15 минут установленного правилами внутреннего распорядка срока. В ответ на это работник китайской компании стал снимать действия охраны на мобильный телефон. - В свою очередь охрана попыталась запретить съемку на территории объекта, что послужило началом потасовки, в которой приняли участие другие работники подрядных о
gorod
На Атырауском НПЗ произошла потасовка между китайскими рабочими и охраной
27 февраля в 12.00 на КПП АНПЗ произошла потасовка между работниками китайских подрядных организаций и охраной завода, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
DCIM100MEDIADJI_0015.JPG Причиной потасовки послужил отказ охраны выпустить работников с территории завода раньше на 15 минут установленного правилами внутреннего распорядка срока. В ответ на это работник китайской компании стал снимать действия охраны на мобильный телефон. - В свою очередь охрана попыталась запретить съемку на территории объекта, что послужило началом потасовки, в которой приняли участие другие работники подрядных организаций. Конфликт удалось локализовать силами внутренней безопасности завода в течение 7 минут. Таким образом, конфликт был разрешен, - сообщили в службе по связям с общественностью АНПЗ. Предприятие, осуществляющее охрану завода, принесло извинения китайской компании. Кроме того, китайской подрядной организацией и АНПЗ разработан план мероприятий по организации раздельного прохода для работников субподрядных организаций. Ерлан ОМАРОВ
драка АНПЗ охрана

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