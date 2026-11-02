На чём летают главы государств: самые впечатляющие президентские самолёты мира

Далеко не каждый самолёт, на котором летает глава государства, принадлежит ему лично. В большинстве случаев речь идёт о государственных воздушных судах, специально оборудованных для перевозки первых лиц, правительственных делегаций и сопровождающих их сотрудников., передает МойГород
Собрали десять интересных самолётов, которые используются президентами и другими высокопоставленными представителями государств. В подборку вошли как известные широкофюзеляжные лайнеры, так и частный самолёт Дональда Трампа. Отдельно рассказываем, на каком воздушном судне летает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
1. США — Air Force One
Модель: Boeing VC-25A (на базе Boeing 747-200B)
Один из самых узнаваемых президентских самолётов в мире — американский Air Force One. Его характерная бело-голубая окраска и надпись United States of America давно стали частью образа американского президентства.
На самом деле Air Force One — не название конкретной модели самолёта, а радиопозывной любого воздушного судна ВВС США, на борту которого находится президент. Однако чаще всего так называют два специально оборудованных Boeing 747-200B с обозначением VC-25A.
Самолёты имеют несколько уровней и около 372 квадратных метров внутреннего пространства. Для президента предусмотрены отдельные апартаменты, рабочий кабинет, спальня, душевая и конференц-зал. Также на борту есть медицинский блок, который при необходимости может использоваться как операционная.
Лайнер оснащён защищёнными средствами связи, позволяющими главе государства поддерживать контакт с правительством и военным командованием даже во время полёта. Кроме того, самолёт способен дозаправляться в воздухе.
Действующие VC-25A поступили на службу в 1990 году. В перспективе их должны заменить новые самолёты VC-25B на базе Boeing 747-8.
2. Россия — Ил-96-300ПУ
Модель: Ил-96-300ПУ
Российский президентский самолёт заметно отличается от американского Boeing. В качестве основного дальнемагистрального борта специального лётного отряда «Россия» используется Ил-96-300ПУ — модификация широкофюзеляжного самолёта Ил-96.
Аббревиатура «ПУ» расшифровывается как «пункт управления». Это не просто транспортный самолёт, а воздушное судно с особым оборудованием связи и управления.
Внутреннее оснащение президентского борта включает специальные помещения для работы и отдыха, переговорные зоны и места для сопровождающей делегации. Точные характеристики защищённых систем и внутренней конфигурации не раскрываются в полном объёме.
Самолёты семейства Ил-96 способны преодолевать расстояния до 13 тысяч километров. Специальный лётный отряд «Россия» обеспечивает воздушные перевозки президента и других высших должностных лиц страны.
3. Катар — Boeing 747-8
Модель: Boeing 747-8 / VIP-конфигурация
Катар известен своими масштабными инвестициями в авиацию и роскошные воздушные суда. Для перевозки представителей правящей династии и официальных лиц страны используется Qatar Amiri Flight — специальная авиакомпания, принадлежащая правительству.
Один из наиболее впечатляющих самолётов в её распоряжении — Boeing 747-8. Это одна из самых крупных пассажирских моделей в мире, длина которой составляет около 76 метров.
В VIP-конфигурации подобные лайнеры могут включать отдельные спальни, гостиные, переговорные помещения и зоны отдыха. Интерьер создаётся с учётом потребностей высокопоставленных пассажиров
В отличие от обычных пассажирских самолётов, такие борта не рассчитаны на перевозку сотен туристов. Их главная задача — обеспечить комфортные перелёты членов правящей семьи и государственных делегаций.
4. Китай — Boeing 747-8 Air China
Модель: Boeing 747-8
Китайский лидер Си Цзиньпин не использует один постоянно закреплённый за ним президентский самолёт в том же формате, что и президент США. Для международных поездок задействуют воздушные суда государственной авиакомпании Air China, которые могут специально подготавливаться к перевозке главы государства.
Среди таких самолётов — Boeing 747. Это четырёхдвигательный широкофюзеляжный лайнер с характерной верхней палубой, благодаря которой его легко узнать.
Во время государственных поездок самолёт адаптируют под нужды китайской делегации. При этом подробности внутреннего оборудования и конфигурации салона публично раскрываются ограниченно.
Такая система позволяет использовать существующий парк государственной авиакомпании, не создавая отдельный самолёт исключительно для постоянного использования руководителем страны.
5. Япония — Boeing 777-300ER
Модель: Boeing 777-300ER
Японские правительственные самолёты отличаются не столько роскошью, сколько функциональностью и надёжностью. Для перевозки премьер-министра, членов правительства и других высокопоставленных лиц используются два Boeing 777-300ER.
Они пришли на смену более старым Boeing 747-400. Самолёты эксплуатируются Воздушными силами самообороны Японии и имеют специальную государственную конфигурацию.
Длина Boeing 777-300ER составляет около 74 метров, а размах крыльев — почти 65 метров. Это дальнемагистральный лайнер, способный выполнять продолжительные международные перелёты.
Помимо официальных поездок, самолёты могут использоваться для эвакуации японских граждан из-за рубежа и других государственных задач.
6. Германия — Airbus A350-900
Модель: Airbus A350-900
Германия использует один из современных широкофюзеляжных самолётов для перевозки президента, канцлера и правительственных делегаций — Airbus A350-900.
В составе правительственного авиапарка находятся три таких лайнера. Они получили имена известных немецких политических деятелей: Конрада Аденауэра, Теодора Хойса и Курта Шумахера.
Самолёты оснащены рабочими и конференц-зонами, а также отдельным пространством для сопровождающих делегаций. Их дальность полёта достигает примерно 18 тысяч километров.
Особенность немецкой авиационной системы заключается и в многофункциональности флота. Помимо перевозки политиков, некоторые воздушные суда могут переоборудоваться для медицинской эвакуации и транспортировки пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии.
7. Франция — Airbus A330-200
Модель: Airbus A330-200
Французский президентский самолёт также относится к семейству широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров. Для перевозки президента Франции, премьер-министра и других высокопоставленных чиновников используется Airbus A330-200 французских военно-воздушных сил.
Самолёт оборудован специальным салоном, в котором предусмотрены рабочие помещения, места для отдыха и пространства для сопровождающей делегации.
В отличие от обычного пассажирского Airbus A330, правительственная версия имеет индивидуальную конфигурацию и оснащение, необходимое для официальных перелётов.
Этот борт регулярно используется во время зарубежных визитов французского руководства и международных встреч.
8. Таджикистан — Boeing 787-8 Dreamliner
Модель: Boeing 787-8 Dreamliner
Среди правительственных самолётов Центральной Азии выделяется Boeing 787-8 Dreamliner, приобретённый Таджикистаном в 2023 году.
До передачи Таджикистану самолёт использовался под флагом Мексики. После приобретения его стали использовать для нужд правительства республики.
Boeing 787 относится к современным дальнемагистральным лайнерам. Он отличается композитной конструкцией фюзеляжа, экономичностью и возможностью выполнять продолжительные перелёты.
В VIP-конфигурации такой самолёт может быть оборудован отдельными зонами для отдыха и работы, а также помещениями для сопровождающих лиц.
Появление Dreamliner в правительственном авиапарке стало заметным событием для авиации Центральной Азии.
9. Казахстан — Airbus A330-200
Модель: Airbus A330-200 Prestige
В Казахстане для перевозки президента и правительственных делегаций используются специальные государственные воздушные суда. Один из наиболее известных самолётов в этом авиапарке — Airbus A330-200 Prestige.
Этот широкофюзеляжный лайнер используется в качестве борта №1 с 2010 года. Самолёт относится к VIP-категории и отличается от стандартной пассажирской версии индивидуальной конфигурацией салона.
Внутри предусмотрены условия для работы и отдыха во время продолжительных перелётов, а также размещения сопровождающей делегации.
Касым-Жомарт Токаев также использовал этот самолёт во время зарубежных поездок. При этом правительственный авиапарк Казахстана не ограничивается одним Airbus: в нём есть и другие воздушные суда, в том числе самолёты меньшего размера для региональных и служебных перелётов.
Таким образом, казахстанский борт можно поставить в один ряд с другими государственными дальнемагистральными самолётами, хотя он не относится к самым крупным лайнерам в этой подборке.
Президентские самолёты отличаются не только размерами и роскошью салонов. Для одних государств главное — возможность превратить воздушное судно в полноценный командный пункт, для других — обеспечить комфортные перелёты больших делегаций, а для третьих — использовать современные лайнеры с универсальным назначением.
При этом самый дорогой или крупный самолёт не обязательно является самым функциональным. В конечном счёте каждый борт создаётся под конкретные задачи государства и его руководства.