На чём летают главы государств: самые впечатляющие президентские самолёты мира

Президентские самолёты давно перестали быть просто средством передвижения. Некоторые из них оснащены переговорными комнатами, спальнями, медицинскими блоками и защищёнными системами связи. Другие отличаются роскошными интерьерами, золотыми элементами отделки и индивидуальным дизайном.

Далеко не каждый самолёт, на котором летает глава государства, принадлежит ему лично. В большинстве случаев речь идёт о государственных воздушных судах, специально оборудованных для перевозки первых лиц, правительственных делегаций и сопровождающих их сотрудников., передает МойГород

Собрали десять интересных самолётов, которые используются президентами и другими высокопоставленными представителями государств. В подборку вошли как известные широкофюзеляжные лайнеры, так и частный самолёт Дональда Трампа. Отдельно рассказываем, на каком воздушном судне летает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

1. США — Air Force One

Air Force One над горой Рашмор. Фото: Википедия

Модель: Boeing VC-25A (на базе Boeing 747-200B)

Один из самых узнаваемых президентских самолётов в мире — американский Air Force One. Его характерная бело-голубая окраска и надпись United States of America давно стали частью образа американского президентства.

На самом деле Air Force One — не название конкретной модели самолёта, а радиопозывной любого воздушного судна ВВС США, на борту которого находится президент. Однако чаще всего так называют два специально оборудованных Boeing 747-200B с обозначением VC-25A.

Самолёты имеют несколько уровней и около 372 квадратных метров внутреннего пространства. Для президента предусмотрены отдельные апартаменты, рабочий кабинет, спальня, душевая и конференц-зал. Также на борту есть медицинский блок, который при необходимости может использоваться как операционная.

Лайнер оснащён защищёнными средствами связи, позволяющими главе государства поддерживать контакт с правительством и военным командованием даже во время полёта. Кроме того, самолёт способен дозаправляться в воздухе.

Действующие VC-25A поступили на службу в 1990 году. В перспективе их должны заменить новые самолёты VC-25B на базе Boeing 747-8.

2. Россия — Ил-96-300ПУ

Название

Модель: Ил-96-300ПУ

Российский президентский самолёт заметно отличается от американского Boeing. В качестве основного дальнемагистрального борта специального лётного отряда «Россия» используется Ил-96-300ПУ — модификация широкофюзеляжного самолёта Ил-96.

Аббревиатура «ПУ» расшифровывается как «пункт управления». Это не просто транспортный самолёт, а воздушное судно с особым оборудованием связи и управления.

Внутреннее оснащение президентского борта включает специальные помещения для работы и отдыха, переговорные зоны и места для сопровождающей делегации. Точные характеристики защищённых систем и внутренней конфигурации не раскрываются в полном объёме.

Самолёты семейства Ил-96 способны преодолевать расстояния до 13 тысяч километров. Специальный лётный отряд «Россия» обеспечивает воздушные перевозки президента и других высших должностных лиц страны.

3. Катар — Boeing 747-8

Фото: NurPhoto

Модель: Boeing 747-8 / VIP-конфигурация

Катар известен своими масштабными инвестициями в авиацию и роскошные воздушные суда. Для перевозки представителей правящей династии и официальных лиц страны используется Qatar Amiri Flight — специальная авиакомпания, принадлежащая правительству.

Один из наиболее впечатляющих самолётов в её распоряжении — Boeing 747-8. Это одна из самых крупных пассажирских моделей в мире, длина которой составляет около 76 метров.

В VIP-конфигурации подобные лайнеры могут включать отдельные спальни, гостиные, переговорные помещения и зоны отдыха. Интерьер создаётся с учётом потребностей высокопоставленных пассажиров

В отличие от обычных пассажирских самолётов, такие борта не рассчитаны на перевозку сотен туристов. Их главная задача — обеспечить комфортные перелёты членов правящей семьи и государственных делегаций.

4. Китай — Boeing 747-8 Air China

Фото: PRNewsFoto/Air China

Модель: Boeing 747-8

Китайский лидер Си Цзиньпин не использует один постоянно закреплённый за ним президентский самолёт в том же формате, что и президент США. Для международных поездок задействуют воздушные суда государственной авиакомпании Air China, которые могут специально подготавливаться к перевозке главы государства.

Среди таких самолётов — Boeing 747. Это четырёхдвигательный широкофюзеляжный лайнер с характерной верхней палубой, благодаря которой его легко узнать.

Во время государственных поездок самолёт адаптируют под нужды китайской делегации. При этом подробности внутреннего оборудования и конфигурации салона публично раскрываются ограниченно.

Такая система позволяет использовать существующий парк государственной авиакомпании, не создавая отдельный самолёт исключительно для постоянного использования руководителем страны.

5. Япония — Boeing 777-300ER

Фото: Википедия

Модель: Boeing 777-300ER

Японские правительственные самолёты отличаются не столько роскошью, сколько функциональностью и надёжностью. Для перевозки премьер-министра, членов правительства и других высокопоставленных лиц используются два Boeing 777-300ER.

Они пришли на смену более старым Boeing 747-400. Самолёты эксплуатируются Воздушными силами самообороны Японии и имеют специальную государственную конфигурацию.

Длина Boeing 777-300ER составляет около 74 метров, а размах крыльев — почти 65 метров. Это дальнемагистральный лайнер, способный выполнять продолжительные международные перелёты.

Помимо официальных поездок, самолёты могут использоваться для эвакуации японских граждан из-за рубежа и других государственных задач.

6. Германия — Airbus A350-900

Фото: Википедия

Модель: Airbus A350-900

Германия использует один из современных широкофюзеляжных самолётов для перевозки президента, канцлера и правительственных делегаций — Airbus A350-900.

В составе правительственного авиапарка находятся три таких лайнера. Они получили имена известных немецких политических деятелей: Конрада Аденауэра, Теодора Хойса и Курта Шумахера.

Самолёты оснащены рабочими и конференц-зонами, а также отдельным пространством для сопровождающих делегаций. Их дальность полёта достигает примерно 18 тысяч километров.

Особенность немецкой авиационной системы заключается и в многофункциональности флота. Помимо перевозки политиков, некоторые воздушные суда могут переоборудоваться для медицинской эвакуации и транспортировки пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии.

7. Франция — Airbus A330-200

Фото: Википедия

Модель: Airbus A330-200

Французский президентский самолёт также относится к семейству широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров. Для перевозки президента Франции, премьер-министра и других высокопоставленных чиновников используется Airbus A330-200 французских военно-воздушных сил.

Самолёт оборудован специальным салоном, в котором предусмотрены рабочие помещения, места для отдыха и пространства для сопровождающей делегации.

В отличие от обычного пассажирского Airbus A330, правительственная версия имеет индивидуальную конфигурацию и оснащение, необходимое для официальных перелётов.

Этот борт регулярно используется во время зарубежных визитов французского руководства и международных встреч.

8. Таджикистан — Boeing 787-8 Dreamliner

Фото: JetPhotos

Модель: Boeing 787-8 Dreamliner

Среди правительственных самолётов Центральной Азии выделяется Boeing 787-8 Dreamliner, приобретённый Таджикистаном в 2023 году.

До передачи Таджикистану самолёт использовался под флагом Мексики. После приобретения его стали использовать для нужд правительства республики.

Boeing 787 относится к современным дальнемагистральным лайнерам. Он отличается композитной конструкцией фюзеляжа, экономичностью и возможностью выполнять продолжительные перелёты.

В VIP-конфигурации такой самолёт может быть оборудован отдельными зонами для отдыха и работы, а также помещениями для сопровождающих лиц.

Появление Dreamliner в правительственном авиапарке стало заметным событием для авиации Центральной Азии.

9. Казахстан — Airbus A330-200

Сгенерировано в ChatGPT: Мой Город

Модель: Airbus A330-200 Prestige

В Казахстане для перевозки президента и правительственных делегаций используются специальные государственные воздушные суда. Один из наиболее известных самолётов в этом авиапарке — Airbus A330-200 Prestige.

Этот широкофюзеляжный лайнер используется в качестве борта №1 с 2010 года. Самолёт относится к VIP-категории и отличается от стандартной пассажирской версии индивидуальной конфигурацией салона.

Внутри предусмотрены условия для работы и отдыха во время продолжительных перелётов, а также размещения сопровождающей делегации.

Касым-Жомарт Токаев также использовал этот самолёт во время зарубежных поездок. При этом правительственный авиапарк Казахстана не ограничивается одним Airbus: в нём есть и другие воздушные суда, в том числе самолёты меньшего размера для региональных и служебных перелётов.

Таким образом, казахстанский борт можно поставить в один ряд с другими государственными дальнемагистральными самолётами, хотя он не относится к самым крупным лайнерам в этой подборке.

Президентские самолёты отличаются не только размерами и роскошью салонов. Для одних государств главное — возможность превратить воздушное судно в полноценный командный пункт, для других — обеспечить комфортные перелёты больших делегаций, а для третьих — использовать современные лайнеры с универсальным назначением.

При этом самый дорогой или крупный самолёт не обязательно является самым функциональным. В конечном счёте каждый борт создаётся под конкретные задачи государства и его руководства.