На два месяца перекроют участок улицы в Уральске: изменится схема движения автобусов

Ограничения связаны с масштабным ремонтом теплосетей, который продлится до начала осени.

Как сообщили в АО "Жайыктеплоэнерго", в городе начинаются работы по капитальному ремонту и модернизации внутригородских инженерных сетей теплоснабжения. В связи с этим вводится временное ограничение для движения автотранспорта.

Участок перекрытия: улица К. Жумагалиева - на отрезке от проспекта Н. Назарбаева до улицы М. Жунисова.

Период ограничений: с 1 июля по 1 сентября 2026 года.

Из-за ремонтных работ временно изменится схема движения трех популярных общественных маршрутов - №3, №7 и №39.

В прямом направлении: проспект Н. Назарбаева → улица Даулеткерея → улица Мухита → далее по привычному маршруту.

проспект Н. Назарбаева → улица Даулеткерея → улица Мухита → далее по привычному маршруту. В обратном направлении: движение автобусов будет осуществляться без изменений - по ранее утвержденной схеме.

В АО "Жайыктеплоэнерго" обратились к горожанам с просьбой отнестись к временным неудобствам с пониманием. Водителей и пассажиров просят строго соблюдать правила дорожного движения и обращать внимание на временно установленные дорожные знаки.

Временная схема движения также наглядно указана на карте.