Фото @atyrauoil По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области 21 января в 20.54 часов внутри новогодней елки произошло короткое замыкание электропроводки без горения. -На место вызжали 5 человек личного состава и 1 единица техники. Возгорание вовремя удалось предотвратить, - сообщили в пресс-службе департамента. Отметим, что главная елка Атырау по итогам народного голосования стала самой красивой на западе Казахстана. 2FOGg7wKiU4 Ерлан ОМАРОВ