На протяжении нескольких недель в ЗКО наблюдается неустойчивая погода. Сильные морозы сменились активным потеплением, а выпадающий снег практически сразу тает. Спасатели то и дело объявляют о штормовом предупреждении, так как на трассах образуется гололёд.

Национальным оператором автомобильных дорог республиканского и международного значения является АО «НК Казавтожол». Именно эта компания занимается их содержанием. Однако в минувшие выходные в редакцию поступило сразу несколько жалоб на плохое состояние трасс.

Житель области Габит говорит, что по работе часто приходится ездить в соседнюю Россию. А состояние автодороги Самара — Шымкент оставляет желать лучшего.

— Участок от границы РФ до Уральска — сплошной гололёд. Дорога блестит прямо, ехать невозможно. Эта дорога платная, за каждый проезд по ней платим от 800 тенге. Однако вместо безопасных и комфортных дорог получаем опасный каток. По таким дорогам ездить страшно, — говорит мужчина.

Другой житель региона Алмат занимается частным извозом. По его словам, вместо того, чтобы чистить и посыпать трассы, уполномоченные органы при любой непогоде закрывают трассы.

— Я понимаю, что плохие погодные условия, гололёд и так далее. Но трассы зачем закрывать? Вместо этого нужно вовремя чистить дороги и посыпать реагентами. Мы же заранее планируем свои поездки, везём людей, у которых тоже много запланированных дел. Нам что делать? За дорогу исправно платим, налоги платим, свои обязательства выполняем. Будьте добры, создавайте нам условия, — возмущается Алмат.

Заместитель директора ЗКОФ АО «НК Казавтожол» Дамир Тлеубаев говорит, что на территории области в последнее время наблюдаются резкие перепады температуры. Из-за чего образуется туман, сырость, который переходит в изморозь и гололёд.

— Обычно температура покрытия дороги (асфальтобетона — прим. автора) ниже, чем температура окружающей среды. Из-за этого на покрытии оседает влага и становится скользкой. У нас на постоянном дежурстве находится одна комбинированная дорожная машина, с пескоразбрасывателем. Она посыпает трассу противогололёдным материалом, это пескосоляная смесь. У нас на дорогах есть пункты хранения материала, они находятся на границе с Самарой и на выезде из Уральска. Данный участок обслуживает подразделение «Кажсервис» ДЭУ-38 (дорожно-эксплуатационный участок — прим. автора). Он расположен в посёлке Подстепное, — рассказал Дамир Тлеубаев.

Он также подчеркнул, что при ухудшении погодных условий туда дополнительно направляют необходимую технику для оперативной обработки. Всего на балансе филиала предприятия находятся 63 единицы зимней спецтехники.