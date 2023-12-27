Так уж завелось, что перед началом нового года детишки и их родители пишут письма с пожеланиями отправляя их на Северный Полис. Но как объяснить детям, что подарок нельзя измерять в деньгах, передаёт inAlmaty.kz.

Есть версия, что традиция писать письма связана со славянским праздником Сочельник, люди писали свои желания на клочке бумаги и сжигали их в полночь для исполнения желания. По другой версии — традиция пришла из США. Никто точно не знает когда дети начали вести переписку с Санта-Клаусом, но в 1889 году известный художник Томас Наст нарисовал его, читающего детские письма.

Дети школьного возраста отлично понимают, что подарок в санях везет не Дедушка мороз, его несут с магазина родители. Именно поэтому их желания в письме более конкретизированы. Однако не все ребятишки задумываются о семейном бюджете. Порой чадо загадывает подарки, которые не по карману родителям. А не получив желаемого - расстраиваются, обижаются, плачут и устраивают скандалы.

Изображение сгенерировано искусственным интеллектом

Психолог Эльмира Шамсутдинова считает, что если заранее обговорить бюджет «Деда мороза», то подобные ситуации можно избежать.

— Лучше всего ещё с раннего детства донести до ребёнка идею о том, что Дед Мороз не миллионер: если все детки станут заказывать чрезмерно дорогие подарки, то другие их сверстники могут ничего не получить на праздник. Отличные результаты дает установка на то, что Дед Мороз – мастер неожиданных приятных сюрпризов и он сам подготовит ребёнку интересный презент, — говорит психолог Эльмира Шамсутдинова.

По статистике, самые завышенные запросы к волшебнику у детей подросткового возраста. Современные дети перестают верить в Деда Мороза уже в старшей и подготовительной группах детского сада. Дети в возрасте от семи лет прекрасно знают, что Дед Мороз и Санта Клаус живут исключительно в сказках. И серьёзный разговор о доходе и бюджете провести с ними однозначно стоит.