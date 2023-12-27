Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана начало расследование в отношении трёх сотовых операторов.

В ведомстве рассказали, что проанализировали обращения абонентов о повышении стоимости услуг. За год тарифные планы подорожали от 7,7% до 57,3%. Только с мая по июль сотовые операторы повысили стоимость услуг на более чем 30 тарифных планах с ежемесячной абонентской платой.

— В связи с повторным обнаружением в календарном году признаков антиконкурентных согласованных действий агентством в настоящее время начаты расследования в отношении трёх сотовых операторов. Кроме того, в действиях сотовых операторов уже были обнаружены признаки антиконкурентных согласованных действий по установлению стоимости звонков за одну минуту разговоров и один SMS в тарифных планах (где предусмотрена тарификация указанных услуг за одну единицу). Сотовым операторам направили уведомления о прекращений выявленных признаков путём обоснованного снижения цен, — говорится в сообщении.

В случае неисполнения уведомления, агентство вынесет решение о проведении расследования.

В июле сразу несколько операторов связи предупредили о повышении стоимости услуг.