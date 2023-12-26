По данным «Казгидромета», 27 декабря на западе, севере и востоке ЗКО ожидаются туман и гололёд.
  • В Уральске прогнозируют снег. В дневное время температура воздуха составит +1..+3 градусов, ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау — осадки. Днём будет +3..+5 градусов, ночью 0..-2 градусов. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.
  • В Актобе будет снег. Днём ожидается до -1..+1 градусов. Ночью похолодает до -1..-3 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актау ожидается переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +10..+12 градусов, ночью опустятся до +4..+6 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Алматы — дождь. В дневное время температура воздуха составит +5..+7 градусов, ночью похолодает до -1..-3 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.