На главной площади Уральска местные власти наряжают новогоднюю ёлку. В этом году покупать новую атрибутику не стали и решили обойтись прошлогодними. К слову, торжественного зажжения новогодней красавицы в этом году не будет. А вот концертом местные власти всё же решили порадовать горожан.

По данным пресс-службы акима города, 31 декабря в 20:00 на площади Первого президента состоится праздничный новогодний концерт. Поздравлять уральцев будут местные артисты. Завершится празднование фейерверком. Его горожане смогут посмотреть в 23:00. Из местного бюджета на новогодний салют выделили три миллиона тенге.