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На границе Казахстана и Кыргызстана отменяют таможенный контроль

Иллюстративное фото с сайта anti-maidan.com Таможенные посты на границе Киргизии и Казахстана будут сняты не позднее 8 мая в связи со вступлением республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономики Киргизии Темира Сариева. По его словам, до конца текущего месяца будут подписаны ряд протоколов к Договору о присоединении Киргизии к ЕАЭС, в которых будут отражены условия вступления республики в эту организацию, преференции для нее и «переходные положения». «Договор должен вступить в силу не позднее 1 мая 2015 года и устранение таможенных постов с кир
Marat
На границе Казахстана и Кыргызстана отменяют таможенный контроль
Иллюстративное фото с сайта anti-maidan.com
Иллюстративное фото с сайта anti-maidan.com
 Иллюстративное фото с сайта anti-maidan.com Таможенные посты на границе Киргизии и Казахстана будут сняты не позднее 8 мая в связи со вступлением республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономики Киргизии Темира Сариева. По его словам, до конца текущего месяца будут подписаны ряд протоколов к Договору о присоединении Киргизии к ЕАЭС, в которых будут отражены условия вступления республики в эту организацию, преференции для нее и «переходные положения». «Договор должен вступить в силу не позднее 1 мая 2015 года и устранение таможенных постов с киргизско-казахстанской границы (должно быть произведено) не позднее 8 мая этого года», — отметил Сариев. До этого срока Киргизия намерена модернизировать таможенные пункты пропуска на границах с другими государствами, не входящими в состав ЕАЭС, и привести в соответствие с требованиями этого интеграционного объединения системы санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля. При этом министр особо подчеркнул, что договорно-правовая база ЕАЭС обеспечивает «уважение особенностей политического устройства государств-членов, а также взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и учета национального интереса сторон». Киргизия подписала соглашение о вступлении в ЕАЭС в декабре 2014 года. До 9 мая текущего года республика намерена стать полноправным членом этой организации.

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