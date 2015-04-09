На границе Казахстана и Кыргызстана отменяют таможенный контроль

Иллюстративное фото с сайта anti-maidan.com Таможенные посты на границе Киргизии и Казахстана будут сняты не позднее 8 мая в связи со вступлением республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономики Киргизии Темира Сариева. По его словам, до конца текущего месяца будут подписаны ряд протоколов к Договору о присоединении Киргизии к ЕАЭС, в которых будут отражены условия вступления республики в эту организацию, преференции для нее и «переходные положения». «Договор должен вступить в силу не позднее 1 мая 2015 года и устранение таможенных постов с кир