Фото из архива "МГ" Последнее повышение тарифов на коммунальные услуги произошло 1 января 2016 года. Тогда увеличение стоимости претерпели сразу все услуги - вода, канализация, газ и тепло. Кроме того, произошло повышение тарифа и на транспортировку электроэнергии. По словам руководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по ЗКО Мурата ОСПАНОВА, в 2016 году были приняты новые тарифы, утвержденные в среднем размере на пять лет, к которым относятся вода, канализация и теплоснабжение. - Также утверждены тарифы на пять лет с разбивкой по годам - на услуги транспортировки электроэнергии и транспортировки газа, которые будут увеличиваться каждый год до 2020 года, - пояснил Мурат ОСПАНОВ. Стоит отметить, что цена на розничную реализацию электроэнергии сейчас для населения составляет 9,84 тенге за 1 кВт/ч, которая действует с 1 сентября 2015 года. А вот стоимость 1 тысячи кубометров газа после повышения равняется 15 903 тенге. Ранее она составляла 15 344 тенге. Что касается воды, то для населения тариф за 1 кубический метр составляет 42,65 тенге, а за канализацию - 45,35 тенге за кубометр. А вот цена на тепло на сегодняшний день составляет 142,56 тенге за 1 кв. м. Все цены и тарифы обозначены без НДС. Со слов руководителя ДКРЕМ ЗКО, заявка ТОО "Батыс Энергоресурсы" еще рассматривается. - В соответствии с действующим законодательством, уведомление рассматривается 30 календарных дней. В связи с запросом департамента дополнительной информации у ТОО «Батыс Энергоресурсы», рассмотрение уведомления приостановлено, соответственно, перенесен срок введения в действие новой цены. Когда именно и на сколько повысится цена на электроэнергию - пока говорить рано, - заявил Мурат ОСПАНОВ.