На какие социально значимые продукты и в каких регионах Казахстана снизились цены

Бюро национальной статистики опубликовало свежие данные об изменении цен на социально значимые продовольственные товары по состоянию на 24 июня 2026 года.

По данным Бюро национальной статистики, по состоянию на 24 июня 2026 года цены на ряд социально значимых продуктов снизились. Больше всего подешевели помидоры — на 5,5%. Также снизилась стоимость яиц первой категории. Огурцы стали дешевле на 1,3%. Незначительное снижение цен зафиксировано на пастеризованное молоко, кефир жирностью 2–3%, творог жирностью 5–9% и черный чай — на 0,2%. На 0,1% подешевели шлифованный рис, свежая, охлажденная и мороженая рыба, сметана, яблоки и соль.

В некоторых городах страны за неделю также отмечено общее снижение цен на социально значимые продукты. Самое заметное — в Конаеве (-0,5%), Кокшетау (-0,4%) и Павлодаре (-0,3%). В Шымкенте, Атырау и Петропавловске цены снизились на 0,2%. При этом в Костанае, Кызылорде, Семее, Таразе и Усть-Каменогорске цены за неделю остались без изменений.