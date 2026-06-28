На какие социально значимые продукты и в каких регионах Казахстана снизились цены

По данным Бюро национальной статистики, по состоянию на 24 июня 2026 года цены на ряд социально значимых продуктов снизились. Больше всего подешевели помидоры — на 5,5%. Также снизилась стоимость яиц первой категории. Огурцы стали дешевле на 1,3%. Незначительное снижение цен зафиксировано на пастеризованное молоко, кефир жирностью 2–3%, творог жирностью 5–9% и черный чай — на 0,2%. На 0,1% подешевели шлифованный рис, свежая, охлажденная и мороженая рыба, сметана, яблоки и соль.
В некоторых городах страны за неделю также отмечено общее снижение цен на социально значимые продукты. Самое заметное — в Конаеве (-0,5%), Кокшетау (-0,4%) и Павлодаре (-0,3%). В Шымкенте, Атырау и Петропавловске цены снизились на 0,2%. При этом в Костанае, Кызылорде, Семее, Таразе и Усть-Каменогорске цены за неделю остались без изменений.