71326150_1Шейслах Хайялла заявила, что её соперница "купила титул". Скандал разгорелся на одном из региональных конкурсов красоты в Бразилии, где во время церемонии награждения девушка, занявшая второе место, внезапно выхватила корону у победительницы конкурса "Мисс Амазонас", отказавшись признать свое поражение. При этом Шейслах Хайялла заявила, что ее соперница Кэрол Толедо "купила титул". Как сообщает "Российская Газета", сначала Хайялла делала вид, что радуется победе конкурентки и даже обняла её, когда жюри назвало имя победительницы. Но уже через несколько секунд она вцепилась в волосы Толедо, сорвала корону с её головы и швырнула на сцену. "Я приношу свои извинения, если кому-то не понравилось мое поведение, но я действительно делала то, что подсказывало мне мое сердце", - сказала позднее обиженная красавица. Кадры скандального инцидента быстро распространились по Сети. Добавим, что в прошлом году Хайялла представляла Бразилию на конкурсе Miss Globe International в Баку. Там она также заняла второе место. Источник: topnews.ru