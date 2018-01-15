13 января перед населением отчитался начальник местной полицейской службы ДВД ЗКО Манарбек ГАБДУЛЛИН. В своем докладе он отметил, что в области заметно уменьшилось совершение преступлений всех категорий тяжести. - Значительно уменьшилось количество грабежей. Если в 2016 году их количество достигало 450, то в 2017 году их было зарегистрировано 390.Также сократилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения и несовершеннолетними. Если в 2015 году их было 1545 и 166, то в 2017 их число достигло 1218 и 146, соответственно, - сообщил Манарбек ГАБДУЛЛИН. После доклада присутствующие могли задать свои вопросы. - В нашем доме сдаются квартиры и из этих квартир постоянно доносятся крики и шум, причем круглосуточно. Много раз ходили к ним (квартирантам - прим.автора) и говорили, что в подъезде и маленькие дети, и старики живут, чтобы потише себя вели, но все без толку. Может кто нибудь разберется с ними? Почему никто не контролирует, сдающиеся в аренду квартиры. Участковые приходят, штрафуют тех, кто снимает квартиру и нарушают тишину, а вот хозяев к ответственности не привлекают, - пояснила возмущенная женщина. Начальник МПС Манарбек ГАБДУЛЛИН ответил, что если из квартир шум доносится после 23.00, то жильцы имеют право вызвать полицейских или же своего участкового инспектора. Однако конкретно с этим случаем пообещал разобраться лично.