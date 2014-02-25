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На курултае в Алматы проголосовали за название страны «Қазақ елі»

Иллюстративное фото с сайта pavon.kz На собрании, которое организовала сегодня Казахская академия спорта и туризма в Алматы, путем голосования членов курултая была принята резолюция в поддержку переименования Республики Казахстан в Қазақ елі, передает BNews.kz. Зал академии, в котором состоялся курултай, был переполнен. К слову, по словам организаторов, зал в целом рассчитан на 400-500 мест. Надо отметить, что в числе приглашенных на собрание были ученые, историки, общественные деятели, студенты и др. Участники курултая обсуждали национальную идею "Мәңгілік ел", также они затронули вопрос о пе
Marat
На курултае в Алматы проголосовали за название страны «Қазақ елі»
Иллюстративное фото с сайта pavon.kz
Иллюстративное фото с сайта pavon.kz
 Иллюстративное фото с сайта pavon.kz На собрании, которое организовала сегодня Казахская академия спорта и туризма в Алматы, путем голосования членов курултая была принята резолюция в поддержку переименования Республики Казахстан в Қазақ елі, передает BNews.kz. Зал академии, в котором состоялся курултай, был переполнен. К слову, по словам организаторов, зал в целом рассчитан на 400-500 мест. Надо отметить, что в числе приглашенных на собрание были ученые, историки, общественные деятели, студенты и др. Участники курултая обсуждали национальную идею "Мәңгілік ел", также они затронули вопрос о переименовании Казахстана в Қазақ елі. Когда было объявлено провести голосование, то большинство участников курултая проголосовали за данный вариант названия страны. Таким образом путем голосования была принята резолюция в поддержку переименования Республики Казахстан в Қазақ елі. Одобрительную позицию по поводу переименования Казахстана высказал и президент Академии спорта и туризма Кайрат Закирьянов. По его словам, окончание "стан" имеет персидские корни, тогда как "елі" является тюркоязычным словом. Автор наднациональной идеи "Мәңгілік ел – Евразия" Арман Ахмуханов, к примеру, отметил, что переименование страны укрепит позиции государства в Таможенном союзе. Что касается идеи "Мәңгілік ел", то, по словам историка Калихана Искакова, она была придумана Чингисханом. Именно отсюда западные историки назвали страну Монголия, утверждает Калихан Искаков. Напомним, свое мнение по поводу официального переименования Казахстана высказал в начале февраля глава государства в ходе рабочей поездки в Атыраускую область.

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