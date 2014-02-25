На курултае в Алматы проголосовали за название страны «Қазақ елі»

Иллюстративное фото с сайта pavon.kz На собрании, которое организовала сегодня Казахская академия спорта и туризма в Алматы, путем голосования членов курултая была принята резолюция в поддержку переименования Республики Казахстан в Қазақ елі, передает BNews.kz. Зал академии, в котором состоялся курултай, был переполнен. К слову, по словам организаторов, зал в целом рассчитан на 400-500 мест. Надо отметить, что в числе приглашенных на собрание были ученые, историки, общественные деятели, студенты и др. Участники курултая обсуждали национальную идею "Мәңгілік ел", также они затронули вопрос о пе